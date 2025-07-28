Više od trećine trudnica i dojilja pati od teške pothranjenosti u Gazi

Više od trećine trudnica i dojilja koje su imale pregled u Pojasu Gaze od jedne humanitarne agencije, utvrdilo se da pate od teške pothranjenosti.

Kako je danas potvrdila Medicinska pomoć za Palestince (MAP) sa sjedištem u Velikoj Britaniji 44 posto trudnica i dojilja koje je pregledao Ard El Insan (AEI), jedna od partnerskih organizacija te dobrotvorne organizacije u Gazi, "pati od teške pothranjenosti i hitno ih je potrebno uputiti na liječenje".

Zatvaranje punkta

To je povećanje od gotovo 10 posto u odnosu na maj, kada je 35 posto koje je pregledao isti lokalni partner patilo od teške pothranjenosti. AEI je morao zatvoriti jedan od svojih medicinskih punktova u Deir al-Balahu u centralnoj Gazi, saopćio je MAP danas, nakon naredbi o raseljavanju koje je izraelska vojska izdala 20. jula.

Prije zatvaranja, medicinski punkt je svakodnevno pružao njegu za oko 200 žena i djece, rekao je MAP.

- Iznimno smo zabrinuti zbog trenutne humanitarne situacije. Alarmantno je da smo počeli vidjeti porast smrtnih slučajeva povezanih s pothranjenošću, ne samo među djecom već i starijim osobama - istakao je u izjavi Muhamed Alkhatib (Mohammed Alkhatib), zamjenik direktora programa MAP-a u južnoj Gazi.

Pad cijena

- Trenutni priliv pomoći u Gazu nije dovoljan za stanovništvo enklave koje se mjesecima suočava s glađu i pothranjenošću - rekla je za CNN Karolin Vilemen (Caroline Willemen), koordinatorica projekta Gaza pri Doktorima bez granica.

Vilemen je izjavila da je danas vidjela brašno na tržnicama i da bi dodatni priliv pomoći mogao rezultirati blagim padom cijena, "ali s obzirom na to koliko dugo ova blokada već traje, koliko su ljudi gladni, koliko ima pothranjenih ljudi, trebat će dugo vremena da se stvari stabiliziraju i bit će potreban puno veći priliv pomoći".