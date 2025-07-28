Medvedev odbacio Trampov ultimatum Rusiji: Ovo je korak ka ratu između naše dvije države

A. O.

28.7.2025

Potpredsjednik Vijeća za sigurnost Rusije i nekadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev odgovorio je na ultimatum američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) koji je od ruskog predsjednika Vladimira Putina zatražio da zaustavi rat za narednih 12 dana.

- Tramp igra igru ultimatuma s Rusijom: 50 dana ili 10… Trebao bi zapamtiti dvije stvari: 1. Rusija nije Izrael, pa čak ni Iran. 2. Svaki novi ultimatum je prijetnja i korak prema ratu. Ne između Rusije i Ukrajine, već s njegovom vlastitom zemljom. Ne idi putem uspavanog Džoa (Joea) - napisao je Medvedev.

Inače, podsjetimo, Tramp je tokom boravka u Škotskoj izjavio da će skratiti prethodni rok od 50 dana. Sada je taj rok postavio na 12.

- Nema razloga za čekanje... Jednostavno ne vidimo nikakav napredak – bila je Trampova poruka.

Ukoliko se dogovor ne postigne u zadanom roku, američki predsjednik je najavio mogućnost uvođenja dodatnih sankcija ili tzv. sekundarnih carina.

- Ne želim to učiniti Rusiji, volim ruski narod - rekao je Tramp, naglašavajući da mjere ne bi bile usmjerene protiv građana, već politike Kremlja.

Na pitanje novinara da li smatra da mu je Putin lagao u vezi s ratnim planovima, Tramp je izbjegao direktan odgovor, ali je nagovijestio da je više puta izgledalo kao da su blizu dogovora.

- Odjednom rakete padaju na Kijev...čemu to? To se dogodilo previše puta i ne sviđa mi se - dodao je.

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.