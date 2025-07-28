Medvedev odbacio Trampov ultimatum Rusiji: Ovo je korak ka ratu između naše dvije države

Potpredsjednik Vijeća za sigurnost Rusije i nekadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev odgovorio je na ultimatum američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) koji je od ruskog predsjednika Vladimira Putina zatražio da zaustavi rat za narednih 12 dana.

- Tramp igra igru ultimatuma s Rusijom: 50 dana ili 10… Trebao bi zapamtiti dvije stvari: 1. Rusija nije Izrael, pa čak ni Iran. 2. Svaki novi ultimatum je prijetnja i korak prema ratu. Ne između Rusije i Ukrajine, već s njegovom vlastitom zemljom. Ne idi putem uspavanog Džoa (Joea) - napisao je Medvedev.

Inače, podsjetimo, Tramp je tokom boravka u Škotskoj izjavio da će skratiti prethodni rok od 50 dana. Sada je taj rok postavio na 12.

- Nema razloga za čekanje... Jednostavno ne vidimo nikakav napredak – bila je Trampova poruka.