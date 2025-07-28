Džej Di Vens o izgladnjivanju u Gazi: Djeca očito umiru, Izrael mora učiniti više

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je kako žali zbog "srceparajućih slučajeva" djece koja umiru od gladi u Gazi i kaže da Izrael mora učiniti više kako bi pomoć stigla u Pojas.

- Ne znam jeste li svi vidjeli ove slike. Imate neke stvarno, stvarno srceparajuće slučajeve. Imate malu djecu koja očito umiru od gladi. Izrael mora učiniti više kako bi pustio tu pomoć. I također moramo voditi rat protiv Hamasa kako bi ti ljudi prestali sprječavati dolazak hrane na ovaj teritorij – poručio je Vens.

Tokom vikenda, The New York Times citirao je dva visoka vojna dužnosnika Izraela koji su priznali da Tel Aviv nema dokaze da Hamas sistematski krade pomoć, osim anegdotskih slučajeva. Vens je poručio da Amerika želi da osigura da civili u Gazi dobiju hranu.

Naveo je i da želi osigurati da Hamas "ode dovraga iz Gaze". Podsjetimo, Izrael ograničava ulazak pomoći za Palestince, a od gladi umire na desetine ljudi.