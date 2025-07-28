Makronova odluka mogla bi podstaći i druge zemlje da učine isto: Francuska želi povesti svijet ka priznanju Palestine

Ministar vanjskih poslova Francuske Žan-Noel Barot (Jean-Noel Barrot) poručio je kako odluka ove zemlje da u septembru prizna državu Palestinu mogla bi podstaći i druge zemlje da učine isto.

Tokom zajedničke press konferencije na visokom nivou u Ujedinjenim narodima, zajedno sa saudijskim kolegom, princom Fejsalom bih Farhanom (Faisalom bin Farhanom), Barot je izjavio da je rješenje o dvije države danas "više ugroženo nego ikada od potpisivanja Sporazuma iz Osla", prije više od 30 godina.

Ključni razlozi

Također, dodao je da nastavak rata u Gazi i ubrzanje izgradnje izraelskih naselja su ključni razlozi pogoršanja izgleda za mir.

Barot je dodao i da Francuska "više nije mogla čekati" te da će predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) formalno najaviti priznanje palestinske državnosti na marginama Generalne skupštine UN-a u septembru.

- Ovo je jedini put naprijed koji može osigurati mir i sigurnost za i Izraelce i Palestince, kao i za širu regiju. Francuska, kao prva zemlja članica G7 koja čini ovaj korak, pokreće ovu inicijativu u koordinaciji sa Saudijskom Arabijom s ciljem stvaranja nove dinamike i mobilizacije međunarodne podrške – izjavio je Barot.

Dodao je da su brojne evropske i zapadne zemlje već ranije iskazale namjeru da priznaju Palestinu, te nagovijestio da bi neke od njih mogle slijediti francuski primjer u septembru.

Cilj razgovora

- Cilj naših razgovora je da uvjerimo kolege koji se još dvoume da je sada trenutak za djelovanje. Moramo odbaciti fatalizam. Svojim odlukama – uz obaveze Palestinske samouprave i arapskih zemalja koje se tiču sigurnosti Izraela – možemo pomoći da se izbjegne najgori scenario – kazao je Barot.

Dodao je da je diplomatska inicijativa koju predvodi Pariz usmjerena na ponovno oživljavanje "mirovnog tabora", naglašavajući da su legitimne težnje Palestinaca ka državnosti ne samo kompatibilne s izraelskom sigurnošću, već predstavljaju i njen preduslov.

Pozdravio je obećanja koja je dao predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abas (Mahmoud Abbas) u junu, uključujući osudu napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, pozive na oslobađanje talaca i razoružanje Hamasa, kao i obećanja o institucionalnim reformama i održavanju izbora 2026. godine.

Nazvavši humanitarnu situaciju u Gazi "užasavajućom", Barot je kritikovao militarizirani sistem isporuke humanitarne pomoći u toj enklavi, navodeći podatke UN-a prema kojima je gotovo 1.000 civila poginulo pokušavajući doći do hrane.

Ukidanje finansijske blokade

Zatražio je i da izraelska vlada ukine finansijsku blokadu i isplati 2 milijarde eura (2,32 milijarde dolara) koje duguje Palestinskoj samoupravi, te da zaustavi širenje naselja, posebno projekat E1 na Zapadnoj obali.

- Evropska unija mora jasno iskazati svoja očekivanja i upotrijebiti sva dostupna sredstva kako bi izvršila pritisak na Izrael – poručio je on.

Ministar se osvrnuo i na napore SAD da u januaru osiguraju prekid vatre, naglasivši da je francuska inicijativa u potpunosti usklađena s logikom Abrahamovih sporazuma, pokrenutih tokom prvog mandata američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa).

- Ona će, u pravo vrijeme, pomoći u ponovnom angažmanu SAD-a na izgradnji mira temeljenog na današnjim obavezama – zaključio je.