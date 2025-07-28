Izrael razmatra potpunu vojnu okupaciju Pojasa Gaze i isključivanje struje

Izraelski sigurnosni kabinet, prema pisanju Times of Israel, razmatra mogućnost potpune vojne okupacije Pojasa Gaze, uz dodatnu opsadu pojedinih gradskih zona unutar te teritorije.

Na večerašnjoj sjednici kabineta na dnevnom redu se nalazi prijedlog o nametanju opsade gradova za koje se vjeruje da su uporišta Hamasa, prenose izraelski mediji.

Ova opsada bi uključivala obustavu isporuke pomoći, i to neposredno nakon što je Izrael najavio povećanje pristupa humanitarne pomoći za Gazu. Među mjerama koje se razmatraju je i isključivanje električne energije u Pojasu Gaze.

Ukoliko dođe do realizacije ovog plana, izraelske vojne trupe bi bile raspoređene u zonama za koje se vjeruje da se u njima nalaze taoci, što bi predstavljalo značajnu promjenu dosadašnje izraelske taktike, koja je takve poteze do sada uglavnom izbjegavala.

Prema tvrdnjama izraelske vojske, trenutno imaju kontrolu nad približno 75 posto teritorije Gaze.

U vezi s pregovorima o prekidu vatre, jedan visoki izraelski sigurnosni zvaničnik je poručio medijima:

- Sjedinjene Američke Države moraju konkretno djelovati – staviti oružje na stol i natjerati Katar da odluči da li podržava Hamas ili svoje vlastite interese. SAD je jedina sila koja može vratiti Hamas za pregovarački stol. Bez američkog pritiska, situacija će ostati ista.“

Hamas je, s druge strane, potvrdio da i dalje ima interes za nastavak pregovora o potencijalnom sporazumu.