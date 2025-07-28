Evropska komisija predlaže da se Izraelu smanji pristup istraživačkim fondovima

Evropska komisija predložila je djelimičnu suspenziju pristupa Izraela programima finansiranja istraživanja, nakon što su pojedine vlade EU zatražile pojačani pritisak na Izrael zbog teške humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

U saopćenju Komisije navodi se da, iako je Izrael uveo dnevne humanitarne pauze u borbama, stanje u Gazi i dalje ostaje ozbiljno.

Prema prijedlogu iz Brisela, bila bi obustavljena mogućnost finansiranja za izraelske kompanije koje djeluju u sektorima dron tehnologije, sajber sigurnosti i vještačke inteligencije.

Izrael je prošle godine bio među tri zemlje s najvećim brojem prijavljenih kompanija za EU finansiranje, uz Njemačku i Francusku.

O ovom prijedlogu raspravljat će 27 zemalja članica Evropske unije na sastanku zakazanom za sutra, a za njegovo usvajanje potrebna je saglasnost većine država članica.

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela osudilo je ovaj potez, nazivajući ga "pogrešnim, žalosnim i neopravdanim".

- U trenutku kada se Izrael bori protiv terorizma Hamasa, svaka takva odluka samo doprinosi jačanju te terorističke organizacije i dodatno ugrožava mogućnost postizanja primirja i oslobađanja talaca - poručili su iz Ministarstva.

Dodali su da će Izrael nastojati spriječiti usvajanje ove preporuke u Vijeću za vanjske poslove EU.

- Bez obzira na ishod, Izrael neće popustiti pod pritiscima kada je riječ o zaštiti svojih nacionalnih interesa - zaključili su.