Izraelski naseljenik na Zapadnoj obali ubio aktivistu: "Pucao je kao luđak"

Nasilje i zločini koje vrše ilegalni izraelski naseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali nastavljaju se bez ikakvog prekida, dok se istovremeno u Gazi dešava rat.

Jučer je jedan naseljenik ubio istaknutog palestinskog aktivistu Odeha Hadalina (Odeh Hatalin).

U području Masafer Jata (Masafer Yatta), južno od Hebrona, gdje palestinski narod već godinama pruža otpor prisilnom raseljavanju, izraelski doseljenik je pucao Hadalinu direktno u prsa.

Filmski reditelj Juval Abraham (Yuval Abraham), autor dokumentarca No Other Land koji je ove godine osvojio Oskara (Oscar) i bavi se temom izraelskog raseljavanja Palestinaca sa Zapadne obale, objavio je snimak trenutka napada, u kojem se vidi kako naseljenik nekontrolisano puca.

- Izraelski naseljenik upravo je upucao Odeha Hadalina u pluća. Bio je istaknuti aktivista koji nam je pomogao snimiti film No Other Land u Masafer Jati. Stanovnici su identificirali Jinona Levija (Yinon Levi), koji je pod sankcijama EU i SAD-a, kao napadača. Ovo je on u videu, puca kao luđak – puca kao bez kontrole - napisao je Abraham.

Kasnije je objavio i tužnu vijest – Hadalin je podlegao teškim povredama i preminuo.

Izraelski naseljenici već decenijama, uz zaštitu izraelske vojske, sprovode protjerivanje palestinskih stanovnika, prisvajaju imovinu i vrše razna zlostavljanja na okupiranoj Zapadnoj obali. Iako međunarodno pravo zabranjuje naseljavanje okupirane teritorije, Izrael to kontinuirano čini, ignorišući međunarodne norme i kritike.

