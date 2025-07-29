U GRADU SALSK

Ukrajinci izveli masovni napad dronovima na željeznicu s naftom: Došlo do velikog požara

U vatrenoj buktinji i eksploziji oštećen je veliki broj pomoćnih objekata

Mjesto napada. X

Dž. R.

29.7.2025

Ukrajinska vojska sinoć je izvela masovni napad dronovima u kojem je teško pogođena željeznička kompozicija sa sirovom naftom u gradu Salsk u Rostovskoj oblasti zbog čega je došlo do velikog požara.

U gradu Salsk nalazi se jedan od najznačajnijih saobraćajnih i logističkih čvorišta ruske željeznice odakle se snabdijeva ruska vojska na polutoku Krim, ali i drugim okupiranim regijama.

Na željezničkoj stanici pogođena je kompozicija vagona sa cisternama nafte, a u vatrenoj buktinji i eksploziji oštećen je veliki broj pomoćnih objekata.

Vršilac dužnosti guvernera Rostovske oblasti Jurij Sljusar potvrdio je napad na željezničku stanicu.

- Požar je izbio na željezničkoj stanici, a putnički voz je premješten na sigurnu udaljenost. U gašenju požara učestvuje ukupno 45 vatrogasaca i 12 vozila - rekao je Sljusar.

Ukrajinski noćni napadi na logističke centre ruske vojske imaju za cilj oslabiti sposobnosti Rusije za vođenje iscrpljujućeg rata u Ukrajini.

