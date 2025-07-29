Heroj iz Skoplja oborio napadača u avionu: Uzvikivao “Smrt Trampu”, prijetio bombom

Na letu EasyJeta iz Londona (Luton) prema Glazgovu izbio je ozbiljan incident koji je pokrenuo antiterorističku istragu u Velikoj Britaniji. Putnik srednjih godina ustao je tokom leta i počeo vikati “Allahu Akbar” i “Smrt Trumpu”, prijeteći da ima bombu. Na snimcima koji su se brzo proširili društvenim mrežama vidi se trenutak panike u kabini, dok je osoblje pokušavalo smiriti situaciju.

Kako javlja Sky News, napadača su savladali putnici, među kojima se posebno istakao Zoran Nasteski iz Skoplja. On je, prema sopstvenom svjedočenju, reagovao instinktivno i fizički oborio muškarca na pod.

- Nije bilo vremena za razmišljanje. Samo sam skočio i držao ga dok nisu došli drugi - izjavio je Našteski u razgovoru za NIN, istakavši da se sve dogodilo u nekoliko sekundi.