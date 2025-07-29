Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AVIONSKA DRAMA

Heroj iz Skoplja oborio napadača u avionu: Uzvikivao “Smrt Trampu”, prijetio bombom

Let EasyJeta iz Lutona za Glazgov pretvoren u dramu, Zoran Nasteski instinktivno savladao pomahnitalog putnika

Nasteski: Nije bilo vremena za razmišljanje. Facebook

A. H. K.

29.7.2025

Na letu EasyJeta iz Londona (Luton) prema Glazgovu izbio je ozbiljan incident koji je pokrenuo antiterorističku istragu u Velikoj Britaniji. Putnik srednjih godina ustao je tokom leta i počeo vikati “Allahu Akbar” i “Smrt Trumpu”, prijeteći da ima bombu. Na snimcima koji su se brzo proširili društvenim mrežama vidi se trenutak panike u kabini, dok je osoblje pokušavalo smiriti situaciju.

Kako javlja Sky News, napadača su savladali putnici, među kojima se posebno istakao Zoran Nasteski iz Skoplja. On je, prema sopstvenom svjedočenju, reagovao instinktivno i fizički oborio muškarca na pod.

- Nije bilo vremena za razmišljanje. Samo sam skočio i držao ga dok nisu došli drugi - izjavio je Našteski u razgovoru za NIN, istakavši da se sve dogodilo u nekoliko sekundi.

Let je odmah po slijetanju u Glasgow dočekala policija, koja je uhapsila 41-godišnjeg osumnjičenog i potvrdila da niko od putnika nije povrijeđen. Iako kod osumnjičenog nije pronađena bomba, istraga je otvorena zbog sumnje u teroristički motiv, a kako navodi Sky News, fokus je na njegovim ekstremističkim izjavama tokom incidenta.

Avion se nalazio u zraku oko 50 minuta kad je došlo do incidenta. Među putnicima su bile porodice s djecom, a nekoliko njih je nakon slijetanja reklo da su “za dlaku izbjegli tragediju”.

Zoran Našteski, koji se vratio iz Velike Britanije kući u Skoplje, postao je heroj u očima putnika i javnosti. Njegov smiren, odlučan potez spriječio je moguće krvoproliće i podsjetio na važnost hrabrosti običnih ljudi u vanrednim situacijama.

# GLAZGOV
# VELIKA BRITANIJA
# LET
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.