Nizozemska: Izraelskim ministrima zabranjen ulazak u zemlju

Nizozemska je objavila da će ministru nacionalne sigurnosti Izraela Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotrihu (Smotrich) biti zabranjen ulazak u zemlju.

- Vlada je odlučila da izraelske ministre Smotriha i Ben-Gvira proglasi personama non grata i obavezuje se da ih registruje kao nepoželjne strane državljane u šengenskom registru - rekao je nizozemski ministar vanjskih poslova Kaspar Veldkamp (Caspar).

Podsticali nasilje

Također je dao detaljno objašnjenje zašto je vlada donijela tu odluku.

- To je zato što su više puta podsticali nasilje doseljenika nad palestinskim stanovništvom, uporno zagovarali širenje ilegalnih naselja i pozivali na etničko čišćenje u Pojasu Gaze - rekao je Veldkamp.

Dodao je da će izraelski ambasador u Nizozemskoj biti pozvan na razgovor i da će se od njega tražiti da "pozove Netanjahuovu vladu da promijeni kurs."

- Trenutna situacija je nepodnošljiva i neodbranjiva. Također je dogovoreno da se nastavi s povećanjem pritiska na Hamas kako bi se postiglo primirje - dodao je on.

Odgovor ministara

Ben-Gvir je odgovorio na odluku Nizozemske u utorak ujutro, rekavši da će nastaviti djelovati u interesu Izraela.

- Čak i ako mi bude zabranjen ulazak u cijelu Evropu, nastavit ću se boriti za našu zemlju i zahtijevati da se Hamas demontira i podrže naši borci. Nasilnici, ubice i silovatelji su naši neprijatelji, ali u Evropi, kao što je često slučaj, žrtva se okrivljuje. Na mjestu gdje se terorizam toleriše i teroristi dočekuju, jevrejski ministar iz Izraela je nepoželjan, teroristi su slobodni, a Jevreji bojkotovani - napisao je Ben-Gvir.

Specijalna izvjestiteljica UN-a za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese reagovala je na ovu odluku objavom na mreži X, navodeći da "sankcionisanje pojedinačnih ministara nije sprovođenje međunarodnog prava koje je razvijeno nakon Holokausta i Drugog svjetskog rata kako bi se spriječilo ponavljanje istih."

U ponedjeljak su tenzije eskalirale između izraelskog predsjednika Isaka Hercoga (Isaac Herzog) i nizozemskog premijera Dika Šufa (Dick Schoof), nakon oštro formulisane izjave iz Nizozemske u kojoj se sugerišu kaznene mjere EU protiv Izraela zbog tekuće humanitarne krize u Gazi.

U objavi na društvenim mrežama, premijer Šuf rekao je da je sazvao hitan sastanak sa svojim zamjenicima, ministrom vanjskih poslova i ministrom odbrane kako bi razmotrili ono što je opisao kao "katastrofalnu situaciju u Gazi."

Šuf je naglasio podršku Nizozemske za hitnu i neometanu humanitarnu pomoć toj enklavi i upozorio da će, ako Evropska unija utvrdi da je Izrael prekršio humanitarne sporazume, Hag podržati suspenziju učešća Izraela u programu istraživanja i inovacija EU - Horizon Europe.

Šuf je otišao i korak dalje, navodeći da će, ako EU poduzme mjere, Nizozemska zagovarati dodatne mjere, potencijalno i u oblasti trgovine, i da bi mogla poduzeti i nacionalne korake kako bi "pojačala pritisak."

- Žao mi je, gospodine premijeru, uz dužno poštovanje, ova objava ne odražava duh niti detalje našeg telefonskog razgovora. Također ne odražava moj kristalno jasan stav: bila bi ogromna greška ako EU poduzme takve korake, posebno u svjetlu trenutnih i pojačanih humanitarnih napora Izraela - napisao je Hercog kao odgovor nizozemskom premijeru na mreži X.