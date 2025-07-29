Kamioni s humanitarnom pomoći iz Egipta ulaze u Gazu preko graničnog prijelaza Rafah

Kamioni s humanitarnom pomoći nastavili su kretanje iz Egipta prema Pojasu Gaze, što je treći dan zaredom isporuke pomoći, objavili su egipatski mediji u utorak, prenosi Anadolija.

Kamioni su počeli prelaziti u Gazu preko egipatske strane graničnog prijelaza Rafah, prevozeći osnovnu hranu, medicinske potrepštine i druge materijale za pomoć civilima pogođenim krizom, objavio je informativni kanal "Al-Qahera".

Egipat osigurava gotovo 80 posto sve humanitarne pomoći koja se trenutno kreće prema Gazi, saopćio je emiter.

Ulazak u enklavu

U ponedjeljak je ograničen broj kamiona s pomoći ušao u Pojas Gaze preko graničnog prijelaza Rafah s Egiptom, dok se kriza gladi izazvana izraelskom blokadom nastavlja širiti u palestinskoj enklavi.

Video snimak kamermana Anadolua pokazao je nekoliko kamiona natovarenih humanitarnom pomoći kako ulaze u enklavu.

Palestinske vlasti tvrde da Gazi treba 600 kamiona pomoći dnevno kako bi zadovoljila potrebe 2,4 miliona stanovnika te teritorije.

Zatvoreni prijelazi

Izrael je nametnuo blokadu Gaze i od 2. marta zatvorio je sve prijelaze, blokirajući ulazak konvoja pomoći i ignorišući međunarodne pozive za njihovo ponovno otvaranje.

Distribucija pomoći od strane kontroverzne Humanitarne fondacije za Gazu počela je krajem maja.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 147 ljudi je umrlo od gladi od oktobra 2023. godine, uključujući 88 djece.

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, izraelska vojska provodi brutalne napade na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, ubivši skoro 60.000 Palestinaca, većinom žena i djece.