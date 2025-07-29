NOĆNI NAPAD

Rusi gađali zatvor u Ukrajini: Poginulo najmanje 16 osoba, deseci povrijeđeni

Napad je izveden korištenjem vazdušno-borbenih bombi, a pogođena je infrastruktura ustanove

Sa lica mjesta. AFP

Dž. R.

29.7.2025

U ruskom napadu na kazneno-popravnu ustanovu u Zaporoškoj oblasti poginulo je najmanje 16 osoba, a 35 ih je ranjeno, saopštili su jutros lokalni zvaničnici.

- Taj napad je jedan od osam granatiranja regiona tokom noći - rekao je načelnik Zaporoške regionalne vojne administracije Ivan Fedorov, prenio je Ukrinform.

Prema njegovim riječima, napad je izveden korištenjem vazdušno-borbenih bombi, a pogođena je infrastruktura ustanove, dok su oštećene i okolne privatne kuće.

- Nažalost, ima mrtvih i ranjenih. Povređenima je pružena sva neophodna medicinska pomoć - naveo je Fedorov putem Telegrama.

Ukupno su tokom prethodnog dana zabilježena 672 artiljerijska i zračna napada na 14 naselja u regionu, uključujući i Polohivski okrug, gdje je ranjena 81-godišnja žena.

