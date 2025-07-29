Bivši američki vojnik progovorio o užasima u Gazi: "Nikada nisam svjedočio takvoj brutalnosti prema civilima"

Bivši američki veteran, koji je radio na mjestu za distribuciju hrane u Gazi, optužio je pripadnike Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i američke kolege da su namjerno ciljali i ubijali nenaoružane palestinske civile.

Potpukovnik Entoni Agiljar (Anthony Aguilar), bivši pripadnik specijalnih jedinica, regrutovan je da radi za Gaza Humanitarnu Fondaciju, zajednički izraelsko-američki projekt koji je zamijenio operaciju Ujedinjenih nacija za distribuciju hrane u Gazi.

Za BBC je izjavio da je svjedočio kako IDF puca na gomile Palestinaca, ispaljuje granatu iz tenka na automobil sa civilima i baca minobacačke granate na gladne ljude koji čekaju hranu.