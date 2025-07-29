Bivši američki vojnik progovorio o užasima u Gazi: "Nikada nisam svjedočio takvoj brutalnosti prema civilima"

Bivši američki veteran, koji je radio na mjestu za distribuciju hrane u Gazi, optužio je pripadnike Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i američke kolege da su namjerno ciljali i ubijali nenaoružane palestinske civile.
Potpukovnik Entoni Agiljar (Anthony Aguilar), bivši pripadnik specijalnih jedinica, regrutovan je da radi za Gaza Humanitarnu Fondaciju, zajednički izraelsko-američki projekt koji je zamijenio operaciju Ujedinjenih nacija za distribuciju hrane u Gazi.
Za BBC je izjavio da je svjedočio kako IDF puca na gomile Palestinaca, ispaljuje granatu iz tenka na automobil sa civilima i baca minobacačke granate na gladne ljude koji čekaju hranu.
Gospodin Aguilar je rekao za BBC: „Tokom cijele svoje karijere nikada nisam svjedočio ovakvom nivou brutalnosti i upotrebi neselektivne i nepotrebne sile protiv civilnog stanovništva, nenaoružanog, izgladnjelog stanovništva. Nikada to nisam vidio na svim mjestima gdje sam bio raspoređen tokom ratova, sve dok nisam došao u Gazu i svjedočio djelovanju IDF-a i američkih izvođača... Bez ikakve sumnje svjedočio sam ratnim zločinima koje su počinile Izraelske odbrambene snage, bez dileme. Upotreba artiljerijskih granata, minobacača, tenkovskih granata na nenaoružane civile jeste ratni zločin.”
Ujedinjene nacije navode da su stotine Palestinaca ubijene u Gazi dok su pokušavali doći do hrane na punktovima za pomoć koje vodi GHF.
Izrael tvrdi da njegove snage ne ciljaju civile, da gađaju Hamas i da je upotreba sile u Gazi proporcionalna.
Ove optužbe dolaze u trenutku kada se Izrael suočava s međunarodnom osudom zbog nedostatka hrane koja stiže civilima u Gazi, dok UN i humanitarne agencije izvještavaju da ljudi umiru od gladi.