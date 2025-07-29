Republikanski kongresmen izgubio podršku izraelske lobističke grupe: Pozivao na izgladnjivanje stanovnika Gaze

Kongresmen iz Republikanske stranke Rendi Fajn (Randy Fine) izgubio je podršku AIPAC-a, najsnažnije izraelske lobističke grupe u Americi. To se desilo nakon što je uputio sramotne komentare u kojima poziva na izgladnjivanje stanovnika Gaze.

Fajn je 22. jula na društvenoj mreži X napisao da stanovnici Gaze "trebaju da nastave da umiru od gladi dok ne puste taoce."

Muslimanska propaganda

Uz to je dodao da je širenje gladi u Gazi laž, te da ga "ne prestaje čuditi da mediji šire muslimansku propagandu."

Zbog ovih komentara je Fajn, kako se čini, izgubio podršku AIPAC-a, koji mu je u prethodnim utrkama dao svoju verbalnu, ali finansijsku podršku, i to u iznosu od 400.000 dolara.

AIPAC održava listu "pro-izraelskih" političara na svojoj stranici, a na ovoj listi više nema Fajna. Iako nema formalnog objašnjenja, pretpostavlja se da je Fajn podršku AIPAC-a izgubio zbog svojih skandaloznih komentara.

Sramotna retorika

Tome u prilog ide i objava Američko-jevrejskog komiteta, koji je također kritikovao Fajna.

- Ozbiljna humanitarna situacija u Gazi ne smije se olako shvatati, posebno od strane onih na najvišim nivoima vlasti. Sugerisati da je izgladnjivanje legitimna taktika je neprihvatljivo. Svi kojima je potrebna humanitarna pomoć trebaju je dobiti brzo i sigurno. Naši lideri bi se trebali manje baviti političkim poenima, a više obavljanjem svojih dužnosti - objavili su iz ovog komiteta.

Bez obzira na ove posljedice, Fajn je nastavio sa svojom sramotnom retorikom, rekavši kako je "masovna glad u Gazi laž."

Podsjetimo, od gladi je u Gazi umrlo više desetina osoba, među kojima je bilo i djece. Međunarodni pritisak zbog ove situacije doveo je i do odluke vlade Izraela da dopusti "humanitarne pauze" u svojoj invaziji na Gazu kako bi u ovu enklavu ušla potrebna hrana.