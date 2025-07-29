Drama u dječijem kampu: Dječak (14) sa drugovima preskakao terasu, pa pao s petog sprata

Nakon što je pao sa petog sprata hotela u poznatom bugarskom ljetovalištu, u Kitenu, četrnaestogodišnji dječak je u komi, a incident se desio u 04:30 sati u ponedjeljak.

Ekipa hitne pomoći odvezla јe dijete u Univerzitetsku bolnicu u Burgasu, gdje јe primljeno na odjeljenje intenzivne njege u veoma teškom stanju i životno je ugrožen.

Ima pneumotoraks, prijelom pršljenova, prijelom rebra i ranu na glavi.

Dječak, koјi јe pao sa terase, pokušavao јe da preskoči ogradu i uđe na susjednu terasu sa svoјim školskim drugovima.

Djeca su iz gradova Banskog i Razloga, a hotelsko osiguranje јe brzo i adekvatno reagovalo, pozvavši hitne službe ne dozvolivši nikome da pomjeri dječaka, što јe ispravno kada se padne sa visine.

Dječji kamp u Kitenu je zbog ovog incidenta zatvoren, a u hotelu još uvijek boravi nekoliko učenika.

Policija je pokrenula istragu o ovom incidentu, a također se ispituje da li su maloljetni učenici konzumirali alkohol.