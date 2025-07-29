NA JUBILEJU MLADOSTI

Papa Lav XIV poručio mladima: Seks ne smije postati zabava

Ova kultura smrti se danas manifestuje u ravnodušnosti, u preziru prema drugima, u drogama, u potrazi za lakim životom, naveo je

Papa Lav XIV. AP

A. O.

29.7.2025

Tokom današnje audijencije, papa Lav XIV poručio je da seks ne smije postati oblik zabave.

On je govorio sa s grupom mladih francuskih katekumena (osoba koja se priprema za krštenje i ostale sakramente kršćanske inicijacije) koji su u Rimu na Jubileju mladosti, prenosi Ansa.

Američki papa je naglasio važnost "odricanja od kulture smrti" koja je toliko raširena u našem društvu.

- Ova kultura smrti se danas manifestuje u ravnodušnosti, u preziru prema drugima, u drogama, u potrazi za lakim životom, u seksualnosti koja postaje zabava i objektivizaciji ljudske osobe, u nepravdi - rekao je Lav.

Dodao je da je katekumenat putovanje vjere koje ne završava krštenjem, već se nastavlja kroz cijeli život, s trenucima radosti i teškoća.

