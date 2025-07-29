Papa Lav XIV poručio mladima: Seks ne smije postati zabava

Tokom današnje audijencije, papa Lav XIV poručio je da seks ne smije postati oblik zabave.

On je govorio sa s grupom mladih francuskih katekumena (osoba koja se priprema za krštenje i ostale sakramente kršćanske inicijacije) koji su u Rimu na Jubileju mladosti, prenosi Ansa.

Američki papa je naglasio važnost "odricanja od kulture smrti" koja je toliko raširena u našem društvu.

- Ova kultura smrti se danas manifestuje u ravnodušnosti, u preziru prema drugima, u drogama, u potrazi za lakim životom, u seksualnosti koja postaje zabava i objektivizaciji ljudske osobe, u nepravdi - rekao je Lav.

Dodao je da je katekumenat putovanje vjere koje ne završava krštenjem, već se nastavlja kroz cijeli život, s trenucima radosti i teškoća.