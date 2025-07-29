U izraelskoj vojnoj ofanzivi u Pojasu Gaze do sada ubijeno najmanje 60.000 Palestinaca

U izraelskoj vojnoj ofanzivi na Pojas Gaze ubijeno je najmanje 60.000 Palestinaca od 7. oktobra 2023. godine, saopćilo je ministarstvo zdravstva enklave, a sukob je devastirao priobalnu regiju i izazvao humanitarnu krizu.

Ministarstvo je u utorak saopćilo da je broj povrijeđenih 145.870, dok se hiljade i dalje vode kao nestale pod ruševinama uništenih zgrada i područja.

Rat je započeo nakon što je palestinska grupa Hamas izvela prekogranični napad na južni Izrael.

Izraelska naknadna zračna i kopnena kampanja sravnila je sa zemljom čitave četvrti u Gazi, raselila većinu stanovništva od 2,3 miliona i dovela je enklavu na rub gladi, prema Ujedinjenim nacijama.

Izrael tvrdi da su njegove operacije usmjerene na demontiranje vojnih sposobnosti Hamasa i osiguravanje oslobađanja talaca.

Vojska tvrdi da je ubila hiljade boraca Hamasa u Gazi i uništila stotine kilometara tunela koje su koristili njegovi borci.

Ministarstvo zdravstva na toj teritoriji tvrdi da su većina ubijenlih civili, prenosi Reuters.

Borbe su izazvale međunarodnu osudu i pozive na prekid vatre, a globalne humanitarne agencije upozoravaju na kolaps osnovnih usluga i raširene epidemije bolesti.

Posljednji krug indirektnih pregovora o prekidu vatre u Dohi između Izraela i Hamasa prekinut je prošle sedmice bez dogovora na pomolu.