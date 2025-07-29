Njemački kancelar: Izrael mora brzo poboljšati situaciju u Gazi

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u utorak je pozvao Izrael da hitno poboljša humanitarnu situaciju u Pojasu Gaze, navodeći da su početni koraci dobrodošli, ali nedovoljni, javlja Anadolu

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu s jordanskim kraljem Abdulahom, Merc je potvrdio da bi dva njemačka aviona mogla početi s dostavljanjem humanitarne pomoći iz Jordana u Gazu već u srijedu.

- Slanje pomoći iz zraka jasno signalizira da smo prisutni i aktivno pomažemo - rekao je Merc, podvlačeći njemačku posvećenost ublažavanju patnje civila u palestinskoj enklavi.

Aneksija Zapadne obale

Naglasio je da je potreban daljnji napredak kako bi se spriječilo pogoršanje krize.

Merc je također izdao snažno upozorenje protiv bilo kakvih daljnjih koraka prema aneksiji okupirane Zapadne obale.

- Ne može biti daljnjih koraka ili akcija ka aneksiji - rekao je, misleći na međunarodnu zabrinutost zbog širenja izraelskih naselja i potencijalnih teritorijalnih zahtjeva.

Priznanje Palestine

Merc je dodao da se priznavanje palestinske države mora smatrati jednim od posljednjih koraka u okviru dogovorenog rješenja o dvije države.

Naglasio je da Njemačka ostaje čvrsto posvećena ovom cilju i da sarađuje s međunarodnim partnerima na oživljavanju mirovnog procesa.

Merc je također rekao da Berlin, Pariz i London razmatraju slanje svojih ministara vanjskih poslova u Izrael u zajedničkoj diplomatskoj inicijativi usmjerenoj na podsticanje deeskalacije i unapređenje političkog rješenja sukoba.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 147 ljudi je umrlo od gladi od oktobra 2023. - kada je Izrael započeo napade u palestinskoj enklavi - uključujući 88 djece.