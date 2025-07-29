ANA KASPERIAN

Američka novinarka poklopila izraelskog propagandistu: "Gdje ti je ljudskost? Zar ne vidiš djecu kako umiru od gladi"

'Neću ti dozvolitis krećeš s teme, ku*o', poručila mu je

Rasprava Ane Kasperian. X

D. H.

29.7.2025

Ana Kasparian brutalno raskrinkala pro-izraelskog aktivistu: “Ovo je neizdrživo zlo”

Na nedavnoj emisiji Piersa Morgana, američka politička komentatorica i novinarka Ana Kasparian žestoko je odgovorila pro-izraelskom aktivisti koji je pokušao opravdati djelovanje izraelske vojske (IDF) u Gazi.

Dok je sagovornik pokušavao kroz već poznate narative braniti postupke izraelskih snaga, Kasparian ga je prekinula riječima: "I'm not gonna let you filibuster, bitch" (Neću ti dozvolitis krećeš s teme, kujo) — jasno stavljajući do znanja da neće dozvoliti da izbjegne suštinu pitanja i preplavi diskusiju ispraznim retoričkim igrama.


Kasparian je potom optužila njegovu odbranu izraelske vojne kampanje za saučesništvo u "neizdrživoj zloći" i "šoku za ljudsku savjest", naglašavajući da brutalna upotreba sile nad civilima u Gazi ne može imati moralno opravdanje.

Njena konfrontacija izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su je korisnici hvalili zbog jasnoće, moralnog integriteta i hrabrosti da kaže ono što mnogi izbjegavaju.

U vremenu kada se brutalne slike iz Gaze svakodnevno šire svijetom, Kasparianin istup predstavlja snažan podsjetnik da istina i empatija ne bi smjeli biti žrtve političkih kalkulacija i PR mašinerije.

# IZRAEL
# GAZA
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
# ANA KASPERIAN
