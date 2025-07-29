Izraelski ministar negira glad u Gazi i optužuje međunarodne medije za širenje laži

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar odbio je direktno odgovoriti na izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa o gladi djece u Gazi, optužujući međunarodne medije za širenje "laži o politici izgladnjivanja", javlja Anadolu.

Na konferenciji za novinare u Zapadnom Jeruzalemu, Saar je komentarisao sve težu humanitarnu situaciju u Pojasu Gaze, ali je negirao odgovornost izraelskih vlasti za izazvanu katastrofu.

Odbacio je kao "iskrivljenu međunarodnu kampanju pritiska" pozive da Izrael omogući pristup humanitarnoj pomoći i obustavi napade, tvrdeći da je jedan od ciljeva tih pritisaka da se Izrael natjera da prihvati rješenje o dvije države.

"Laži stranih medija"

Saar je ponovio stav da Izrael neće dozvoliti osnivanje palestinske države.

Na pitanje o izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je, govoreći iz Škotske, kazao da "neka djeca u Gazi doslovno umiru od gladi", Saar je izbjegao dati konkretan odgovor.

- Situacija u Gazi jeste teška nakon gotovo dvije godine rata, ali postoji laž da Izrael vodi politiku izgladnjivanja, koju šire strani mediji - rekao je.

O mogućnosti da Izrael anektira dijelove Pojasa Gaze, Saar je odbio komentarisati, navodeći da se radi o "unutrašnjoj raspravi".

U Gazi, koja je pod opsadom od 7. oktobra 2023, humanitarna katastrofa se produbljuje. Zbog blokade i svakodnevnih napada, stanovnici se suočavaju s nestašicom hrane, vode, lijekova i osnovnih higijenskih potrepština.

Raste broj žrtava

Najmanje 147 osoba, među kojima 88 djece, umrlo je od gladi, dok su izraelske snage srušile oko 88 posto infrastrukture u enklavi, prema lokalnim i međunarodnim izvorima.

Procjenjuje se da je od 2,3 miliona stanovnika Gaze, njih oko dva miliona prisilno raseljeno, često po više puta. Oni žive u prenapučenim i neuslovnim skloništima, bez osnovnih sanitarnih uslova, gdje su bolesti sve češće.

Izrael, kako navode izvještaji, nastavlja bombardovati i te prostore.

Od početka ofanzive 7. oktobra, u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 60.034 Palestinaca, dok je 145.870 ranjeno.