Ruski napad na zatvor u Zaporožju: 16 mrtvih, 44 ranjenih

Najmanje 16 osoba je poginulo, a 44 povrijeđene u ruskom napadu na kazneno-popravni zavod u ukrajinskoj regiji Zaporožje, saopćile su ukrajinske vlasti u utorak, prenosi Anadolu.

Ministarstvo pravde Ukrajine objavilo je da je meta napada bila Kazneno-popravna ustanova Bilenkivska, koja se nalazi u jugoistočnom dijelu zemlje. Prema ažuriranim podacima, među stradalima su osuđenici, dok je više od 50 povrijeđenih zbrinuto na mjestu napada.

- Četiri vođene avio-bombe pogodile su teritoriju ustanove, pri čemu su oštećeni upravna zgrada, karantin i trpezarija - navodi se u saopćenju.

Zelenski: Ciljan napad

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je napad bio "namjeran i ciljan, a ne slučajan", te da dolazi neposredno nakon, kako je rekao, "jasnog stava Sjedinjenih Američkih Država i međunarodne zajednice da Rusija mora prekinuti rat i okrenuti se diplomatiji."

Zelenski je naglasio da "svaki ruski napad na Ukrajinu pokazuje da Rusija zaslužuje vrlo oštre, bolne, ali pravedne i efikasne sankcije".

Dodao je da Ukrajina pozdravlja napore predsjednika SAD-a Donalda Trampa u postizanju mira: “Zahvalni smo svim liderima koji pomažu da se zaštiti Ukrajina i izvrši pritisak na Rusiju. Mir je moguć, ali samo ako Rusija zaustavi rat koji je sama započela i prestane zlostavljati narod.”

Reakcija Kremlja

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov demantovao je optužbe, istakavši da “ruska vojska ne gađa civilne ciljeve, već isključivo vojnu i paravojnu infrastrukturu.”

Tramp je u ponedjeljak poručio da će Rusiju, ukoliko ne zaustavi rat u Ukrajini za "oko 10 do 12 dana", suočiti s novim sankcijama i sekundarnim tarifama, skraćujući tako prethodni rok od 50 dana koji je najavio 14. jula tokom susreta s generalnim sekretarom NATO-a, Markom Ruteom.

Kremlj je reagovao na te izjave, navodeći da je "uzeo na znanje" Trampove poruke.