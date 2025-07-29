Starmer najavio: Velika Britanija bi mogla priznati Palestinu u septembru ako se ne okonča sukob

Premijer Velike Britanije Kir Starmer najavio je tokom sjednice kabineta da će njegova vlada priznati državu Palestinu u septembru ove godine, neposredno pred zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija – osim ako Izrael ne poduzme konkretne korake prema okončanju sukoba u Gazi i obnovi mirovnog procesa koji vodi ka rješenju o dvije države.

U saopćenju iz Downing Streeta ističe se da je priznanje Palestine „neotuđivo pravo palestinskog naroda“ te da je dosadašnji stav britanske vlade bio da će priznanje biti dio šireg mirovnog rješenja. Ipak, zbog „sve nepodnošljivije situacije u Gazi i sve manje nade u mirovni proces“, ocijenjeno je da trenutni kontekst zahtijeva odlučnije korake.

Starmer je naglasio da će priznanje biti formalizirano ukoliko izraelske vlasti ne pristanu na hitan i trajan prekid vatre, jasan angažman u mirovnom procesu ka rješenju o dvije države te jasnu obavezu da neće biti aneksije teritorija na Zapadnoj obali.

Ponovio je i da „ne postoji ekvivalencija između Izraela i Hamasa“, te naglasio da ostaju britanski zahtjevi prema Hamasu: oslobađanje svih talaca, prihvatanje prekida vatre, odricanje od političke uloge u budućem upravljanju Gazom i potpuno razoružanje.

Ova najava dolazi u trenutku kada i druge države, poput Francuske, razmatraju slične poteze, što signalizira promjenu u međunarodnom pristupu prema ratu u Gazi i palestinskom pitanju.

Komentator Financial Timesa Stiven Buš navodi da unutar vladajuće Laburističke partije postoje dvije struje: jedna smatra da Velika Britanija nema stvarni utjecaj na izraelske odluke, ali mora jasno zauzeti moralni stav protiv humanitarne katastrofe u Gazi. Druga, iako manje brojna, vjeruje da London ipak ima određenu diplomatsku težinu i da treba djelovati konkretno – kroz priznanje palestinske državnosti.

Prema Bušu, trenutna dinamika unutar Laburističke partije i vlade ukazuje na to da politički pravac ide ka potezu sličnom onome koji je već najavila Francuska – formalno priznanje Palestine u Ujedinjenim nacijama.