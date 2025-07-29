TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan: "Gaza pokazuje scene gore od nacističkih logora"

Izraelska upotreba gladi kao oružja protiv Palestinaca najjasniji je pokazatelj da nemaju čovječnosti, kazao je

Anadolija

Anadolija

29.7.2025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) u utorak je skrenuo pažnju na glad u blokiranoj Gazi, koja je već 22 mjeseca pod neumoljivim izraelskim napadima, rekavši da Gaza pokazuje scene "gore od nacističkih logora" s ljudima koji gladuju i lišeni su vode pred očima cijelog svijeta.

- Teroristička država Izrael čini genocid nad našom braćom u Gazi, brutalno ih masakrirajući 22 mjeseca na području od 360 kvadratnih kilometara - rekao je Erdoan tokom konferencije za novinare sa kazahstanskim kolegom Kasim-Jomartom Tokajevim u Ankari.

- Izraelska upotreba gladi kao oružja protiv Palestinaca najjasniji je pokazatelj da nemaju čovječnosti - dodao je.

Što se tiče veza između Turske i Kazahstana, Erdoan je rekao da su tokom sastanka s Tokajevim razgovarali o projektima koji će podići tursko-kazahstansku vojnu i odbrambenu industriju na viši nivo.

- U zajedničkoj deklaraciji s predsjednikom Tokajevim naglasili smo poštovanje jednakih i urođenih prava kiparskih Turaka - dodao je Erdoan.

