Erdoan: "Gaza pokazuje scene gore od nacističkih logora"

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) u utorak je skrenuo pažnju na glad u blokiranoj Gazi, koja je već 22 mjeseca pod neumoljivim izraelskim napadima, rekavši da Gaza pokazuje scene "gore od nacističkih logora" s ljudima koji gladuju i lišeni su vode pred očima cijelog svijeta.

- Teroristička država Izrael čini genocid nad našom braćom u Gazi, brutalno ih masakrirajući 22 mjeseca na području od 360 kvadratnih kilometara - rekao je Erdoan tokom konferencije za novinare sa kazahstanskim kolegom Kasim-Jomartom Tokajevim u Ankari.

- Izraelska upotreba gladi kao oružja protiv Palestinaca najjasniji je pokazatelj da nemaju čovječnosti - dodao je.

Što se tiče veza između Turske i Kazahstana, Erdoan je rekao da su tokom sastanka s Tokajevim razgovarali o projektima koji će podići tursko-kazahstansku vojnu i odbrambenu industriju na viši nivo.

- U zajedničkoj deklaraciji s predsjednikom Tokajevim naglasili smo poštovanje jednakih i urođenih prava kiparskih Turaka - dodao je Erdoan.