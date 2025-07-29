Zelenski potpisao zakon o regrutaciji Ukrajinaca starijh od 60 godina

Predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je potpisao zakon kojim se Ukrajincima starijim od 60 godina omogućuje priključenje oružanim snagama, koje se bore s pronalaskom regruta dok ruska invazija traje već četvrtu godinu.

Zakon će im omogućiti potpisivanje jednogodišnjeg ugovora za neborbene uloge ako prođu liječničke testove, sudeći po objašnjenju na web stranici parlamenta.

- Značajan broj građana u dobi od 60 i više godina izrazio je snažnu želju da se dobrovoljno pridruži odbrani države - navodi se u bilješci.

- Potrebno je uključiti veći broj ljudi koji žele braniti suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine – dodaje se.

Ukrajina je pokrenula nekoliko inicijativa za privlačenje više ljudi u oružane snage - uključujući jednogodišnji ugovor i financijske podsticaje za osobe u dobi od 18 do 24 godine.

Također je u aprilu 2024. snizila dob za mobilizaciju s 27 na 25 godina - odupirući se pozivima američke administracije da je snizi na 18 godina, prenosi AFP.