Kremlj nije zainteresiran za rusko-američku konferenciju na najvišem nivou

Kremlj je upoznat s izjavom američkog predsjednika Donalda Trampa o skraćivanju roka za rješavanje sukoba u Ukrajini i nije zainteresiran za komunikaciju na najvišem nivou, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za novinare.

- Primili smo na znanje izjavu koju je predsjednik Tramp dao jučer - rekao je odgovarajući na pitanje, dodajući da "želi izbjeći komentiranje" izjave američkog čelnika.

Ranije je Tramp najavio rok od 50 dana za sporazume između Rusije i Ukrajine te zaprijetio uvođenjem 100- postotnih carina Moskvi i njenim trgovinskim partnerima ako se ne postigne dogovor.

Američki predsjednik u ponedjeljak je, međutim, rekao da je vrlo razočaran Rusijom i napretkom u naporima za rješavanje, zbog čega skraćuje rok na 10 do 12 dana.

Osim toga, Tramp je kazao da više nije zainteresiran za razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nije, međutim, objasnio na kakvu komunikaciju misli, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.