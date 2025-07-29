Izrael oštro reagovao na britanski ultimatum: "Ovo je nagrada za Hamas"





Ministarstvo vanjskih poslova Izraela burno je reagovalo na najavu Velike Britanije da će priznati Palestinu ako Tel Aviv ne napravi konkretne korake ka okončanju rata u Pojasu Gaze i obnovi mirovni proces koji vodi ka rješenju o dvije države.

- Promjena stava britanske vlade u ovom trenutku, nakon francuske inicijative i unutrašnjih političkih pritisaka, predstavlja nagradu za Hamas i šteti naporima da se postigne prekid vatre u Gazi i okvir za oslobađanje talaca - navelo je izraelsko ministarstvo u objavi na mreži X.

Najava britanskog premijera Kira Starmera (Keir Starmer) uslijedila je nekoliko dana nakon što je predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio da će Pariz priznati palestinsku državu na predstojećem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru.

U saopćenju iz Downing Streeta navodi se da je priznanje Palestine "neotuđivo pravo palestinskog naroda“ i da je stav britanske vlade oduvijek bio da će priznanje biti dio šireg mirovnog procesa. Međutim, kako je istaknuto, zbog „sve nepodnošljivije situacije u Gazi i sve manje nade u napredak pregovora", sadašnji trenutak zahtijeva odlučnije korake.

Starmer je naglasio da će priznanje Palestine uslijediti ako izraelske vlasti ne pristanu na hitan i trajan prekid vatre, ne pokažu jasan angažman na procesu koji vodi ka rješenju o dvije države i ne daju čvrstu garanciju da neće biti aneksije teritorija na Zapadnoj obali.

Također je ponovio da "ne postoji ekvivalencija između Izraela i Hamasa", te da su britanski zahtjevi prema Hamasu i dalje na snazi: oslobađanje svih talaca, prihvatanje prekida vatre, odricanje od bilo kakve političke uloge u budućoj upravi Gaze i potpuno razoružanje.