Tramp kazao da su SAD i Kina imali vrlo dobar sastanak o trgovini

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je izjavio da su nedavni trgovinski razgovori između američkih predstavnika i Kine bili pozitivni, dodajući da očekuje sastanak sa kineskim kolegom Sijem Đinpingom krajem ove godine.

Govoreći o nedavnim dvodnevnim razgovorima američkog ministra finansija Skota Besenta (Scotta Bessenta) u Švedskoj s kineskim potpredsjednikom Heom Lifengom, Tramp je novinarima u Air Force One rekao da je Besent "imao vrlo dobar sastanak s Kinom".

- Sutra će me informirati. Ili ćemo to odobriti ili ne - rekao je, dodajući da se Besent "osjećao vrlo dobro na sastanku, bolje nego jučer".

Tramp je također potvrdio namjeru da se sastane s Sijem u bliskoj budućnosti, rekavši da kineski predsjednik "želi da se sastanu".

- I ja se radujem sastanku, ali rekao bih prije kraja godine - rekao je Tramp, vraćajući se u SAD iz posjete Škotskoj.