SAD obećava više hrane i pomoći Gazi, Tramp priznaje "stvarnu glad"

Američki State Department priznao je u utorak da humanitarna pomoć Gazi i dalje nije dovoljna, te najavio da predsjednik Donald Tramp priprema dodatne korake kako bi se odgovorilo na sve dublju humanitarnu krizu, javlja Anadolu.

- Naravno, uz vodstvo predsjednika Trampa, kao što je i sam naglasila jučer, (SAD će) učiniti još više kada je riječ o pomoći u hrani i ostalim sredstvima - izjavila je glasnogovornica Tami Brus (Tammy Bruce) na konferenciji za novinare.

Bruce je kazala da će novi plan pomoći, koji podrazumijeva povećanje distribucije hrane za stanovnike Gaze, uskoro biti predstavljen, nazivajući ga nastavkom politike ove administracije da omogući veći humanitarni pristup usljed izvještaja o raširenoj gladi.

- Naš fokus je, naravno, na onome što se dešava na terenu – da se poveća dotok pomoći i da se postigne prekid vatre, što još nije postignuto jer Hamas to odbija - rekla je Bruce.

Predsjednik Tramp je u ponedjeljak izjavio da će u Gazi biti uspostavljeni centri za hranu "u koje ljudi mogu ući bez ograničenja", javno priznajući da u opkoljenoj enklavi "vlada stvarna glad".

Izrael drži Gazu pod blokadom već 18 godina, a od 2. marta zatvorio je sve granične prijelaze, onemogućivši ulazak humanitarne pomoći i dodatno pogoršavši ionako teške uslove za 2,4 miliona stanovnika.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 147 osoba, uključujući 88 djece, umrlo je od gladi od oktobra 2023.

Izraelska vojska, ignorišući međunarodne pozive na prekid vatre, ubila je više od 60.000 Palestinaca, većinom žena i djece, u Gazi od oktobra. Neustrašivo bombardovanje razorilo je enklavu i izazvalo duboku krizu gladi.