Amerikanac optužen za ubistvo tri kćeri, policija još traga za njim

Deker je 30. maja, prema dogovoru, preuzeo djecu iz kuće bivše supruge Vitni Deker (Whitney Decker), ali ih nikada nije vratio. To je bio posljednji put da ih je njihova majka vidjela žive. Nedugo nakon prijave nestanka, tijela triju djevojčica otkrivena su u kampu Rock Island.

Američke vlasti tragaju za Travisom Dekerom (Travis Decker), koji se sumnjiči da je ubio svoje tri kćeri – petogodišnju Oliviju, osmogodišnju Evelin i devetogodišnju Pejtn. Njihova tijela pronađena su krajem maja na području Nacionalne šume Okanogan-Wenatchee, dok je njihov otac i dalje nedostupan policiji.

Policija navodi da je najvjerovatniji uzrok smrti gušenje, a protiv Dekera je podignuta optužnica za trostruko ubistvo prvog stepena i otmicu. Za 32-godišnjim Dekerom se traga širom države, ali dosadašnje potrage nisu urodile plodom.

Policija smanjuje obim potrage

Iako potraga traje već mjesecima, vlasti su nedavno najavile da će smanjiti angažovane resurse. Policija države Vašington saopćila je da "nema dovoljno podataka koji bi ukazivali na to da je Deker još živ ili mrtav". Kriminalistička istraga i dalje je aktivna, a detektivi nastavljaju s obradom dokaza i provjerom svih novih informacija.

Posljednji trag vodio je do planinskog prijevoja Bluet (Blewett Pass) u masivu Venači (Wenatchee Mountains), ali podaci s terena nisu bili dovoljno uvjerljivi da bi se povezali s bjeguncem.

Šerif: Nastavljamo bez obzira koliko trajalo

"Možda ćemo tragati pet, deset ili dvadeset godina. Naravno da se nadamo da će se sve završiti u narednim sedmicama, ali spremni smo da traje koliko god bude potrebno", rekao je šerif okruga Čilan, Majk Morison (Mike Morrison), za ABC News.

Američki maršali su za informaciju koja direktno vodi do hapšenja Travisa Dekera ponudili nagradu od 20.000 dolara. Građani se pozivaju da kontaktiraju policiju na broj 911 ukoliko imaju bilo kakve korisne informacije.