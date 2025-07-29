Netanjahu napao premijera Britanije: "Džihadistička država će sutra prijetiti i vama"

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog ratnih zločina u Gazi, oštro je reagovao na najavu da bi Velika Britanija mogla priznati Palestinu u septembru.

- Starmer nagrađuje Hamasov monstruozni terorizam i kažnjava njegove žrtve... Džihadistička država na izraelskoj granici danas će prijetiti Britaniji sutra. Povlašćivanje prema džihadističkim teroristima uvijek propada. Propasti će i kod vas. To se neće dogoditi", poručio je Netanjahu.

Slično saopćenje stiglo je i iz izraelskog Ministarstva vanjskih poslova, gdje se navodi da bi takva odluka Londona predstavljala "nagradu za Hamas".

Britanski premijer Kir Starmer kazao je svom kabinetu da će Ujedinjeno Kraljevstvo priznati palestinsku državu u septembru, osim ako izraelska vlada ne poduzme "značajne korake" ka okončanju "strašne situacije" u Gazi. Ti koraci uključuju pristanak na prekid vatre, odustajanje od bilo kakvih planova za aneksiju teritorija koji se smatra dijelom buduće palestinske države te obavezivanje na dugoročni mirovni proces.

Starmerova izjava uslijedila je nekoliko dana nakon što je francuski predsjednik Emanuel Makron poručio da će Francuska u septembru, na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, priznati palestinsku državu.