Tramp: Melanija i ja smo potreseni slikama iz Gaze, samo lud čovjek može ostati ravnodušan na prizore izgladnjele djece

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je u utorak da su i on i prva dama Melanija Tramp duboko pogođeni slikama gladi i izgladnjivanja koje dolaze iz Gaze.

- Ona misli da je to strašno. I vidi iste slike koje vidite i vi, koje svi vidimo. I mislim da svi, osim ako nisu prilično hladnokrvni – ili još gore od toga, ludi – ne mogu reći ništa osim da je strašno kada vide djecu - rekao je Tramp.

- A to su djeca, znate, bez obzira govore li o gladi ili ne, to su djeca koja gladuju - dodao je, govoreći novinarima u avionu Air Force One dok je putovao iz Škotske u Vašington.

Trampove izjave dolaze dan nakon što je najavio planove da SAD uspostave "centre za hranu" u Gazi, te nakon što je javno osporio tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da u toj enklavi nema gladi.

- Ta djeca izgledaju jako gladno - poručio je Tramp.

Od oktobra 2023. godine, Izrael je tokom vojne operacije u Gazi usmrtio više od 60.000 Palestinaca. Zbog izraelske blokade u pojasu Gaze trenutno vlada glad, a među najugroženijima su djeca.