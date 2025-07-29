Putnik koji je uzvikivao "Allahu Ekber" i prijetio rušenjem aviona iznad Škotske nije musliman

Na letu kompanije EasyJet od Lutona, aerodroma blizu Londona, do Glasgowa, putnik Abhej Najak uzvikivao je islamske slogane i prijetio da ima bombu. Međutim, kako je naknadno objavio TRT, utvrđeno je da Najak uopšte nije musliman.

- Putnik, identificiran kao 41-godišnji Abhej Najak, lažno se predstavljao kao musliman te je uzvikivao arapske slogane i prijetnje bombama, prisiljavajući avion na prinudno slijetanje. Sada mu prijeti više krivičnih prijava - saopćio je TRT.

Na istom letu jedan od putnika je zaprijetio da ima bombu, a drugi putnik ga je savladao prije nego što ga je policija uhapsila po slijetanju u Škotsku. Osim toga, uzvikivao je "Allahu Ekber" te "smrt Americi i Donaldu Trampu", predsjedniku SAD-a.