Putnik koji je uzvikivao "Allahu Ekber" i prijetio rušenjem aviona iznad Škotske nije musliman

Najaka je savladao putnik Zoran Nasetski, koji potiče iz Sjeverne Makedonije i Srbije, a trenutno živi u Velikoj Britaniji

Abhej Najek. Screenshot

M. Až.

29.7.2025

Na letu kompanije EasyJet od Lutona, aerodroma blizu Londona, do Glasgowa, putnik Abhej Najak uzvikivao je islamske slogane i prijetio da ima bombu. Međutim, kako je naknadno objavio TRT, utvrđeno je da Najak uopšte nije musliman.

- Putnik, identificiran kao 41-godišnji Abhej Najak, lažno se predstavljao kao musliman te je uzvikivao arapske slogane i prijetnje bombama, prisiljavajući avion na prinudno slijetanje. Sada mu prijeti više krivičnih prijava - saopćio je TRT.

Na istom letu jedan od putnika je zaprijetio da ima bombu, a drugi putnik ga je savladao prije nego što ga je policija uhapsila po slijetanju u Škotsku. Osim toga, uzvikivao je "Allahu Ekber" te "smrt Americi i Donaldu Trampu", predsjedniku SAD-a.

Najaka je savladao putnik Zoran Nasetski, koji potiče iz Sjeverne Makedonije i Srbije, a trenutno živi u Velikoj Britaniji. Kako se vidi na snimku, tokom leta je oborio muškarca na pod i držao ga u tom položaju do samog slijetanja, nakon čega ga je preuzela policija u Škotskoj.

Prema podacima, uhapšeni Najak je iz Lutona i u Velikoj Britaniji ima status izbjeglice. Ime i prezime mu pripadaju hinduističkoj tradiciji u Indiji i ne pojavljuju se među muslimanskim stanovništvom.

