Gaza: Izrael dozvolio ulazak samo 109 kamiona pomoći

Izrael je u utorak dozvolio ulazak samo 109 kamiona humanitarne pomoći u Pojas Gaze, ali je većina pomoći opljačkana usljed sve većeg sigurnosnog haosa, saopćio je Vladin medijski ured Gaze, javlja Anadolu.

Također je navedeno da su četiri od šest padobranskih dostava pale u opasne zone.

- Danas je u Gazu ušlo 109 kamiona pomoći, ali je većina njih opljačkana i pokradena zbog sigurnosnog haosa koji izraelska okupacija sistematski i namjerno nameće - navedeno je u saopćenju.

Sabotiranje distribucije

Ured tvrdi da Izrael nastoji "sabotirati distribuciju pomoći i lišiti civile osnovne podrške kao dio plana stvaranja haosa i izgladnjivanja."

Također je navedeno da padobranske isporuke nisu stigle do onih kojima su bile namijenjene, jer su "četiri od šest paketa pali na područja pod izraelskom vojnom kontrolom ili u naselja iz kojih su civili prisilno evakuisani".

U saopćenju se dodaje da su svi koji se zateknu u tim područjima "izloženi direktnom napadu i ubistvima", čime padobranske dostave postaju "ne samo beskorisne, već i opasne za izgladnjele civile."

Medijski ured naglašava da Gazi svakodnevno treba najmanje 600 kamiona pomoći i goriva kako bi se zadovoljile osnovne potrebe civilnog stanovništva.

Blokada enklave

Izrael već 18 godina drži Gazu pod blokadom, a od 2. marta potpuno je zatvorio sve granične prelaze, onemogućivši ulazak konvoja pomoći, ignorišući međunarodne pozive za njihovo ponovno otvaranje.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 147 osoba umrlo je od gladi od oktobra 2023. godine, uključujući 88 djece.

Ovo se dešava u trenutku kada je Izrael u nedjelju najavio planove o privremenim "lokalnim pauzama" u borbama, kako bi se omogućila dostava pomoći kroz takozvane sigurne koridore – mjere koje mnogi kritičari vide kao pokušaj da se prikrije izraelska uloga u produbljivanju humanitarne katastrofe u Gazi.