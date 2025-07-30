JEMENSKA GRUPA

Huti tvrde da su gađali aerodrom Ben Gurion u Izraelu

Grupa navodi da je hipersonična balistička raketa uspješno pogodila cilj, Izrael kaže da je presretnuta

Huti: Raketirali smo aerodrom u Izraelu. Anadolija

Anadolija

30.7.2025

Jemenska pobunjenička grupa Huti saopćila je u utorak da je ispalila hipersoničnu balističku raketu na izraelski aerodrom "Ben Gurion" u blizini Tel Aviva, javlja Anadolu.

U unaprijed snimljenom obraćanju, vojni portparol Huta Yahya Saree izjavio je da je grupa "uspješno pogodila aerodrom Lod (Ben Gurion) u okupiranom području Jaffe" raketom „Palestina 2“, izazvavši „masovnu paniku i poremećaje u zračnom saobraćaju“.

Izraelska vojska je, međutim, saopćila da je presrela projektil ispaljen iz Jemena ranije u utorak uveče, nakon što su se oglasile sirene za uzbunu širom Tel Aviva i Jeruzalema, prisilivši milione ljudi da potraže skloništa.

Nisu prijavljene žrtve ni materijalna šteta.

Huti su intenzivirali raketne i dron napade na Izrael otkako je izraelska vojska nastavila ofanzivu na Gazu u martu, nakon dvomjesečnog krhkog primirja.

Od novembra 2023. ova grupa također napada komercijalne brodove u Crvenom moru, Adenom zaljevu i Arapskom moru, kao izraz podrške Palestincima u Gazi, gdje je u izraelskim napadima do sada ubijeno više od 60.000 ljudi.

# JEMEN
# IZRAEL
# TEL AVIV
# HUTI
# GAZA
