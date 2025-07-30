Opozicioni lider optužio vladu Benjamina Netanjahua da vodi Izrael u "političku katastrofu"

Izraelski opozicioni lider Jair Lapid optužio je u utorak vladu premijera Benjamina Netanjahua da usmjerava zemlju u "političku katastrofu", navodeći napore da se produži genocid u Pojasu Gaze.

- Ova vlada nas je dovela u političku katastrofu. Jedan neuspjeh za drugim - napisao je Lapid na X-u. Kritizirao je premijera zbog "odsustva s političke arene" i opisao ministra vanjskih poslova Gideona Sa'ara kao "beskorisnog", dodajući da ministri u kabinetu "ugrožavaju izraelske vojnike svaki put kada otvore usta".

To se dogodilo usred rastuće frustracije zbog nastavka rata u Gazi i neuspjeha u postizanju dogovora o njegovom okončanju i vraćanju talaca.

Opozicija i porodice talaca optužili su Netanjahua da je popustio najekstremnijim elementima u svom kabinetu, posebno ministru nacionalne sigurnosti Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotriču. Kritičari su rekli da Netanjahu produžava rat kako bi sačuvao svoju vladajuću koaliciju.

Jair Golan, lider Demokratske stranke, rekao je u videoizjavi u utorak da je Netanjahu efektivno izgubio kontrolu nad svojom vladom.

- Ovo više nije Netanjahuova vlada. Ovo je vlada Smotricha i Ben-Gvira - rekao je Golan.

- Smotrich i Ben-Gvir predstavljaju najekstremniji rub izraelskog društva. Oni danas određuju vladinu politiku, šalju naše sinove da umru na bojnom polju, sabotiraju sporazume o oslobađanju talaca i odugovlače ovaj rat unedogled - rekao je.