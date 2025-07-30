Razoran zemljotres jačine 8,7 stepeni pogodio Rusiju: Izdato upozorenje za Japan i Ameriku

Razoran zemljotres jačine čak 8,7 stepeni Rihterove skale pogodio je dalekoistočnu obalu Rusije, a to je izazvalo izdavanje upozorenja na cunami u dijelovima Rusije, Japana i SAD.

Nekoliko osoba zadobilo je povrede nakon zemljotresa koji je pogodio udaljeno poluostrvo Kamčatka (Kamchatka), saopćila je ruska novinska agencija TASS.

Jedna žena uslijed skakanja kroz prozor zadobila je povrede. Također i druge osobe su povrijeđene koje su se pokušale evakuisati tokom zemljotresa.

Prema riječima ministra zdravstva Olega Melnikov svi su "u zadovoljavajućem stanju". Najsjeverniji japanski otok Hokkaido bio je jedno od prvih mjesta gdje su zabilježeni talasi cunamija, zajedno s dijelovima Rusije. Talasi su iznosili oko 30 do 40 cm.