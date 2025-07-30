Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IMA POVRIJEĐENIH

Razoran zemljotres jačine 8,7 stepeni pogodio Rusiju: Izdato upozorenje za Japan i Ameriku

Jedna žena uslijed skakanja kroz prozor zadobila je povrede

Jedna od uništenih zgrada. Platforma X

A. O.

30.7.2025

Razoran zemljotres jačine čak 8,7 stepeni Rihterove skale pogodio je dalekoistočnu obalu Rusije, a to je izazvalo izdavanje upozorenja na cunami u dijelovima Rusije, Japana i SAD.

Nekoliko osoba zadobilo je povrede nakon zemljotresa koji je pogodio udaljeno poluostrvo Kamčatka (Kamchatka), saopćila je ruska novinska agencija TASS.

Jedna žena uslijed skakanja kroz prozor zadobila je povrede. Također i druge osobe su povrijeđene koje su se pokušale evakuisati tokom zemljotresa.

Prema riječima ministra zdravstva Olega Melnikov svi su "u zadovoljavajućem stanju". Najsjeverniji japanski otok Hokkaido bio je jedno od prvih mjesta gdje su zabilježeni talasi cunamija, zajedno s dijelovima Rusije. Talasi su iznosili oko 30 do 40 cm.

Zvaničnici na Havajima naredili su "hitnu evakuaciju" velikih dijelova ostrva Oahu, uključujući glavni grad države Honolulu.

- Očekuju se razorni valovi cunamija - navodi se u upozorenjima na društvenim mrežama Odjeljenja za upravljanje u vanrednim situacijama Honolulua.

Prema američkom centru za upozoravanje na cunami, nakon zemljotresa, Ekvador bi mogao pogoditi cunami od tri metra.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) objavio je upozorenje na cunami na Havajima i savjete za Aljasku i pacifičku obalu Amerike. 

Ovo je najjači zemljotres koji je potresao Zemlju od 2011. godine, kada je sjeveroistok Japana udario zemljotres jačine 9,1 stepeni po Rihteru, koji je odnio više od 19.000 života.

# ZEMLJOTRES
# JAPAN
# SAD
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.