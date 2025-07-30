SAOBRAĆAJ POREMEĆEN

Japan izdao naredbu za evakuaciju 1,9 miliona osoba: Očekuju se talasi cunamija visine od tri metra

Državna kompanija za električnu energiju Tokija (TEPCO), koja nadgleda elektranu, saopćila je da je evakuisala uposlenike na viši teren

Japansko upozorenje na cunami. AP

A. O.

30.7.2025

Saobraćaj je poremećen širom Japana, a više od 1,9 miliona ljudi širom te zemlje pozvano je da se evakuišu na sigurnije mjesto.

Talasi cunamija pogodili su različite dijelove obale. Agencija za upravljanje požarima i katastrofama izdala je lokalna naređenja za evakuaciju koja se odnose na 1.905.596 ljudi u 21 prefekturi, a najveći broj evakuisanih dolazi iz prefektura Hokaido (Hokkaido), Kanagava (Kanagawa) i Vakajama (Wakayama), javlja CNN.

Prvi talasi su pogodili najsjeverniji japanski otok Hokaido. Duž istočne obale bilježe se valovi visine od oko 30 do 50 centimetara, približavajući se području Tokija, pokazuju podaci Japanske meteorološke agencije.

To je daleko ispod početne prognoze od čak tri metra, iako bi se to moglo promijeniti i mogli bi uslijediti dodatni valovi.

Saobraćaj je također otežan, a međunarodni aerodrom Sendai, na pacifičkoj obali, sjeverno od Tokija, zatvorio je pistu. Trajekti koji voze iz Hokkaida, Aomorija i Tokijskog zaliva također su obustavljeni.

Trenutno nema problema u nuklearnoj elektrani Fukušima (Fukushima), koja se nalazi odmah ispod Sendaija, gdje su razorni zemljotres i cunami 2011. godine izazvali tešku nuklearnu nesreću.

Državna kompanija za električnu energiju Tokija (TEPCO), koja nadgleda elektranu, saopćila je da je evakuisala uposlenike na viši teren te da nije bilo prijavljenih povreda niti abnormalnosti u elektrani.

