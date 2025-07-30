Japan izdao naredbu za evakuaciju 1,9 miliona osoba: Očekuju se talasi cunamija visine od tri metra

Saobraćaj je poremećen širom Japana, a više od 1,9 miliona ljudi širom te zemlje pozvano je da se evakuišu na sigurnije mjesto.

Talasi cunamija pogodili su različite dijelove obale. Agencija za upravljanje požarima i katastrofama izdala je lokalna naređenja za evakuaciju koja se odnose na 1.905.596 ljudi u 21 prefekturi, a najveći broj evakuisanih dolazi iz prefektura Hokaido (Hokkaido), Kanagava (Kanagawa) i Vakajama (Wakayama), javlja CNN.

Prvi talasi su pogodili najsjeverniji japanski otok Hokaido. Duž istočne obale bilježe se valovi visine od oko 30 do 50 centimetara, približavajući se području Tokija, pokazuju podaci Japanske meteorološke agencije.

To je daleko ispod početne prognoze od čak tri metra, iako bi se to moglo promijeniti i mogli bi uslijediti dodatni valovi.