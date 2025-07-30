Besent: Nema dogovora o carinama s Kinom dok Tramp to ne kaže

Dvodnevne razgovore obavili su zvaničnici Kine i Amerike, a obje strane su ih opisale kao "konstruktivne", složivši se da nastave rad na produženju 90-dnevnog primirja u vezi s carinama.

Trgovinski pregovarač iz Kine Li Čengang (Li Chenggang) izjavio je da su se Peking i Vašington (Washington) složili da će se zalagati za očuvanje primirja, prema kojem su obje strane privremeno obustavile neke mjere jedna protiv druge.

Ipak, ministar finansija iz SAD Skot Besent (Scott Bessent) poručio je da će svako produženje zavisiti od američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa).

Pregovori, održani u Štokholmu (Stockholmu) došli su u trenutku kada primirje uspostavljeno u maju ističe sljedećeg mjeseca, prijeteći da oživi previranja koja su izbila u aprilu kada su dvije zemlje razmijenile rastuće uzajamne tarife.

Dobar sastanak

Obraćajući se novinarima u avionu Air Force One na putu u SAD, Tramp je izjavio da je razgovarao s Besentom o pregovorima.

- Imali su veoma dobar sastanak s Kinom i čini se da će me sutra informisati – poručio je.

Bez produženja primirja do roka 12. avgusta, carine bi se mogle vratiti kao "bumerang", rekli su američki zvaničnici.

- Ništa nije dogovoreno dok ne razgovaramo s predsjednikom Trampom – izjavio je Besent, umanjujući rizike od eskalacije.

Peking i Vašington se ne slažu oko niza pitanja, osim carina. To uključuje zahtjeve SAD-a da kineski ByteDance proda TikTok američkoj kompaniji i da Kina ubrza izvoz kritičnih minerala.

Ovo je bio treći sastanak između Kine i Amerike od aprila.

Široka diskusija

Besent je rekao da osjeća da SAD imaju zamah, nakon nedavnih sporazuma koje je Tramp osigurao s Japanom i Evropskom unijom.

- Vjerujem da su bili više raspoloženi za široku diskusiju – poručio je.