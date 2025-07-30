Bez obzira na upozorenja: Nekoliko osoba "čeka" cunami na obalama Havaja

Zbog razornog zemljotresa koji je pogodio istočnu obalu Rusije, izdano je upozorenje na cunami i na otocima koji pripadaju saveznoj američkoj državi Havaji (Hawaii).

Ipak, to nije spriječilo nekoliko osoba da ostanu na obali, „čekajući“ dolazak cunamija.

Kako prikazuju snimci TV stanice KHON2 (KHON2), koja uživo prenosi stanje s havajskih obala, nekoliko ljudi okupilo se uz obalu jednog od otoka, uprkos ozbiljnim upozorenjima nadležnih službi.

Iako su stanovnici Havaja dobili ozbiljna upozorenja, čini se da su neki pojedinci odlučili da ih ignorišu i ostanu u priobalju.

Na osnovu snimaka koje je objavila KHON2, vidljivo je da se voda već povukla s dijelova obale havajskih otoka, što može biti znak da se približavaju visoki valovi.

Podsjećamo, odmah nakon što je objavljena informacija o jačini zemljotresa koji je pogodio rusko poluostrvo Kamčatku (Kamchatka), Agencija za upravljanje kriznim situacijama Havaja (Hawaii Emergency Management Agency) sazvala je hitnu konferenciju za novinare i izdala upozorenja te jasne upute građanima.

Osim stanovnika Havaja, upozorenja su dobili i građani sa zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država.

U San Francisku (San Francisco), gradu koji se nalazi u saveznoj državi Kaliforniji (California), uz obalu Tihog okeana (Pacific Ocean), stanovnicima je jasno poručeno da ne pokušavaju snimati prve talase cunamija, te da se odmah sklone iz priobalnih područja.