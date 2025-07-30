GLOBALNI PROMAŠAJ

Zatvaranje USAID-a ugrožava distribuciju kontracepcije u siromašnim zemljama

Zdravstvene grupe traže hitnu preraspodjelu zaliha iz Belgije, dok američka vlada planira uništenje uprkos važećem roku trajanja do 2031.

I. H.

30.7.2025

Zalihe kontracepcijskih sredstava vrijedne čak 10 miliona dolara, koje mjesecima stoje uskladištene u Belgiji, mogle bi uskoro biti uništene, i to spaljivanjem, zbog zatvaranja USAID-a, ključne američke agencije za međunarodni razvoj i humanitarnu pomoć.

Zemlje sa niskim prihodima

Ova sredstva, koja su finansirali poreski obveznici Sjedinjenih Američkih Država, bila su namijenjena ženama i porodicama u zemljama sa niskim prihodima, gdje je pristup modernim metodama kontracepcije i dalje ograničen. 

Međutim, nakon raspuštanja USAID-a i obustave brojnih međunarodnih programa, sudbina ove pomoći postaje neizvjesna.

Burne reakcije

Prema navodima američkih medija, trenutni plan vlasti je da se kontraceptivi, uključujući tablete, spirale i injekcije spale, iako im rok trajanja ističe tek između 2027. i 2031. godine.

Ovakav potez izazvao je burne reakcije brojnih međunarodnih zdravstvenih i civilnih organizacija koje traže da se zalihe odmah preraspodijele onima kojima su prijeko potrebne.

Zalihe hrane propale

Ovo, nažalost, nije prvi put da američka vlada uništava vrijednu humanitarnu pomoć. Prije nekoliko godina, zalihe hrane dovoljne da nahrane 3,5 miliona ljudi tokom mjesec dana propale su u skladištima zbog slične administrativne nebrige, što je tada zabilježio i Rojters.

