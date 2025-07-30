AMERIČKA POLITIKA

Buker napao kolege demokrate zbog popustljivosti prema Trampu: Vrijeme je za buđenje

Senator je kritikovao zakon tvrdeći da bi omogućio Trampovoj administraciji da favorizuje “crvene” države

Buker: Vrijeme je za buđenje.

AP

30.7.2025

U žestokom i emotivnom govoru u američkom Senatu, senator iz Nju Džerzija Kori Buker (Cory Booker) optužio je svoje kolege demokrate da svojim djelovanjem ili nečinjenjem postaju saučesnici u politici Donalda Trampa (Trumpa). Povod za ovaj istup bilo je razmatranje zakonskog paketa kojim bi se alocirala federalna sredstva za policijske službe.

- Ovo je problem s demokratama u Americi danas, spremni smo biti saučesnici Donaldu Trampu. Stojimo na raskrsnici dok naš predsjednik eviscerira Ustav SAD-a, a mi smo spremni da to dopustimo. Ne dok sam ja ovdje. Ovo je trenutak kada naša stranka treba buđenje- poručio je Buker, prenosi Associated Press (AP).

Senator je kritikovao zakon tvrdeći da bi omogućio Trampovoj administraciji da favorizuje “crvene” države i uskraćuje sredstva državama koje tradicionalno biraju demokrate, uključujući njegov Nju Džerzi. Predložio je amandman koji bi spriječio takvu diskriminaciju, ali ga Senat nije prihvatio.

Njegove riječi izazvale su oštru reakciju kolegica iz Demokratske stranke. Senatorice Ketrin Kortez Masto (Catherine Cortez Masto) i Elmi Klobučar (Amy Klobuchar) istakle su da je zakon već prošao odbor uz jednoglasnu podršku, uključujući i samog Bukera, te da je kasno da sada mijenja ton.

- Ako si imao primjedbe, trebao si biti prisutan i reći ih ranije-  poručila je Klobučar.

- Ne možeš doći u zadnji čas i reći da sada mijenjaš pravila igre- dodala je Kortez Masto.

Zakon je na kraju usvojen jednoglasno, a Buker je povukao svoj amandman, no unutrašnje podjele među demokratama ostale su jasno vidljive. Bukerov nastup, kako piše AP,  pokazuje sve veće nezadovoljstvo dijela stranke načinom na koji se nosi s Trampovom političkom silom i njegovim pritiscima.

Incident se događa u osjetljivom trenutku za demokrate, pred odlučujuće jesenje budžetske rasprave, i pojačava unutrašnji pritisak na stranačko vodstvo da zauzme jasniji i borbeniji stav prema bivšem predsjedniku.

# SENAT
# SAD
