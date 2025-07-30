Buker napao kolege demokrate zbog popustljivosti prema Trampu: Vrijeme je za buđenje

U žestokom i emotivnom govoru u američkom Senatu, senator iz Nju Džerzija Kori Buker (Cory Booker) optužio je svoje kolege demokrate da svojim djelovanjem ili nečinjenjem postaju saučesnici u politici Donalda Trampa (Trumpa). Povod za ovaj istup bilo je razmatranje zakonskog paketa kojim bi se alocirala federalna sredstva za policijske službe.

- Ovo je problem s demokratama u Americi danas, spremni smo biti saučesnici Donaldu Trampu. Stojimo na raskrsnici dok naš predsjednik eviscerira Ustav SAD-a, a mi smo spremni da to dopustimo. Ne dok sam ja ovdje. Ovo je trenutak kada naša stranka treba buđenje- poručio je Buker, prenosi Associated Press (AP).

Senator je kritikovao zakon tvrdeći da bi omogućio Trampovoj administraciji da favorizuje “crvene” države i uskraćuje sredstva državama koje tradicionalno biraju demokrate, uključujući njegov Nju Džerzi. Predložio je amandman koji bi spriječio takvu diskriminaciju, ali ga Senat nije prihvatio.

Njegove riječi izazvale su oštru reakciju kolegica iz Demokratske stranke. Senatorice Ketrin Kortez Masto (Catherine Cortez Masto) i Elmi Klobučar (Amy Klobuchar) istakle su da je zakon već prošao odbor uz jednoglasnu podršku, uključujući i samog Bukera, te da je kasno da sada mijenja ton.

- Ako si imao primjedbe, trebao si biti prisutan i reći ih ranije- poručila je Klobučar.