Protesti zbog izraelskih turista širom Grčke: Policija hapsi demonstrante, vlada najavljuje oštrije

Grčku posljednjih dana potresa niz protesta usmjerenih protiv izraelskih turista, a tenzije su kulminirale ove sedmice kada su demonstranti pokušali blokirati iskrcavanje putnika s kruzera u više turističkih luka, uključujući Agios Nikolaos na Kritu, Rodos i Siros.

Demonstranti nose palestinske zastave, uzvikuju parole protiv izraelske politike u Gazi, a policija sve češće interveniše suzavcem, hapšenjem i optužbama za rasizam.

Primjena antirasističkih zakona

Grčke vlasti poručuju da je crvena linija pređena.

-Ovo više nisu antiratni protesti, već akti neprijateljstva prema državljanima treće zemlje, izjavio je ministar za javni red Mikalis Krisokoidis (Michalis Chrisochoidis). Najavio je primjenu antirasističkih zakona protiv onih koji pokušaju fizički onemogućiti dolazak turista iz Izraela.

U najnovijem incidentu, više od 1.500 izraelskih turista s kruzera Crown Iris bilo je izloženo demonstracijama prilikom iskrcavanja na Kritu.

Na licu mjesta je došlo do fizičkog obračuna između policije i demonstranata. Četiri osobe su uhapšene, a suzavac je korišten kako bi se razbila masa.

Ovo je treći takav događaj u sedmici, ranije su slični protesti zabilježeni u luci Rodos i na ostrvu Siros, gdje su putnici odlučili ostati na brodu.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci verbalnih sukoba, mahanja izraelskim zastavama i uzvikivanja slogana s obje strane.

Protesti sve učestaliji

Iako su Grčka i Izrael posljednjih godina izgradili bliske odnose, a izraelski turisti predstavljaju značajan izvor prihoda, građani Grčke sve češće izražavaju protivljenje vojnoj kampanji Izraela u Gazi.

Prema anketi sprovedenoj u junu, 55 posto Grka smatra da njihova zemlja treba ostati neutralna, dok 34 posto podržava palestinsku stranu.

Posebnu pažnju izazvao je i slučaj iz luke Pirej, gdje su radnici i aktivisti pokušali blokirati istovar čelika navodno namijenjenog izraelskoj vojsci.

-Naše luke nisu poligon za vojne intervencije poručili su sindikati.

Izraelski ambasador u Grčkoj prošle sedmice je na mreži X poručio da izraelski posjetioci cijene grčku gostoljubivost i doprinose lokalnom turizmu, ističući važnost prijateljskih odnosa. Međutim, najnoviji događaji mogli bi testirati te odnose, pogotovo ako protesti i dalje eskaliraju.