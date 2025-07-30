Prof. Vedran Zubić za "Avaz": Postoji opasnost od cunamija od Japana do Havaja, pa čak i do obala Ekvadora

Stravičan zemljotres jačine 8,7 stepeni po Rihteru pogodio je dalekoistočnu obalu Rusije, nakon čega je izdato upozorenje na cunami u dijelovima Rusije, Japana i SAD.

Kako je za portal „Avaza“ izjavio profesor geografije Vedran Zubić, jutros u 05:32 sati desio se trus na krajnjem istoku Rusije.

- Sam epicentar je bio u o zoni dodira pacifičke i euroazijske ploče. Ta regija se zove Kamčatka, a hipocentar trusa je bio na dubini od 20 kilometara. Najbliži grad je Petropavlovsk veličine Tuzle koji se nalazi na obali Pacifika daleko udaljen od glavnog grada Rusije – istakao je.

Kako navodi prof. Zubić, ovo je zona "Vatrenog pojasa Pacifika" i zemljotresi su ovdje stalna kategorija.

- Kada krenete na jug od Kamčatke dolazite do obala Japana, Filipina i Indonezije, a nedavno je bio i trus kod Aljaske, poluotoka SAD-a koji gleda Rusiju preko Beringovog prolaza. Ova jedinstvena zona trusova i vulkana se proteže sve do juga Čilea i obuhvata 80 posto svih zemljotresa na planeti. Kada se desi trus na dnu mora velika je opasnost od cunamija (u bukvalnom prijevodu val i luka). Tada voda propada u rasjed, a nakon toga se potiskom brzo vraća ka površini kontra gravitacije. Postoji opasnost od cunamija od Japana do Havaja, pa čak i do obala Ekvadora. "Sreća" pa je trus bio "plitak" te se ne mogu očekivati cunamiji kao u Fukušimi 2011. ili Indoneziji 2004. godine – naveo je profesor za „Avaz“.

Zemljotres je bio jačine 8.7 Rihterove skale i takvi se, kako kaže, javljaju u prosjeku jednom godišnje.

- Iza ovog trusa pojavit će se niz onih "stabilizirajućih" od čije jačine treba strahovati jer je i 7 Rihtera preozbiljan zemljotres. Regija nije gusto naseljena te ne bi trebalo biti previše žrtava, a sam epicentar je na 110 kilometara od obale. Sa nadom da ne bude žrtava – zaključio je profesor Zubić.