Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JOŠ UVIJEK JE OPASNO

Valovi cunamija u Japanu rastu: Moguće je da više puta pogode isto mjesto

Ako se cunami podudara s visokom plimom, razina okeana mogla bi dodatno porasti, upozoreno je

Prvi val pogodio Japan. X

Dž. R.

30.7.2025

Japanska metereološka agencija objavila je da je u luci Kuji u prefekturi Iwate na sjeveroistoku Japana zabilježen val cunamija visine 1,3 metra, a valovi rastu.

Agencija je prethodno upozorila da bi opasnost od cunamija mogla biti na snazi najmanje jedan dan. 

- Na temelju opažanja cunamija od potresa slične magnitude, očekujemo da će opasnost od cunamija trajati najmanje jedan dan - objasnio je glasnogovornik agencije.

- Ako se cunami podudara s visokom plimom, razina okeana mogla bi dodatno porasti, stoga vas molimo da i dalje budete oprezni - dodao je.

Agencija naglašava da valovi mogu više puta pogoditi isto područje pa stanovnici ne bi trebali napuštati svoja skloništa dok se ne ukinu upozorenja ili savjeti o cunamiju.

Početne prognoze govorile su da bi istočnu obalu Japana mogli pogoditi valovi od 3 metra.

# ZEMLJOTRES
# JAPAN
# CUNAMI
# RUSIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.