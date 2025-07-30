Valovi cunamija u Japanu rastu: Moguće je da više puta pogode isto mjesto

Japanska metereološka agencija objavila je da je u luci Kuji u prefekturi Iwate na sjeveroistoku Japana zabilježen val cunamija visine 1,3 metra, a valovi rastu.

Agencija je prethodno upozorila da bi opasnost od cunamija mogla biti na snazi najmanje jedan dan.

- Na temelju opažanja cunamija od potresa slične magnitude, očekujemo da će opasnost od cunamija trajati najmanje jedan dan - objasnio je glasnogovornik agencije.

- Ako se cunami podudara s visokom plimom, razina okeana mogla bi dodatno porasti, stoga vas molimo da i dalje budete oprezni - dodao je.

Agencija naglašava da valovi mogu više puta pogoditi isto područje pa stanovnici ne bi trebali napuštati svoja skloništa dok se ne ukinu upozorenja ili savjeti o cunamiju.

Početne prognoze govorile su da bi istočnu obalu Japana mogli pogoditi valovi od 3 metra.