Talasi u Japanu dostigli visinu od 1,3 metra: Evakuisano gotovo dva miliona ljudi

Gotovo dva miliona ljudi je evakuisano nakon što je izdato upozorenje na opasnost od cunamija u Japanu.

Upozorenje je izdato nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Daleki istok Rusije jačine 8,7 stepeni po Rihterovoj skali. Epicentar zemljotresa bio je na ruskom poluostrvu Kamčatki, na dubini od 20 kilometara.

Kako se navodi, na snazi je upozorenje na cunami i talase visine i do tri metra za pacifičku obalu Japana, od Hokaida do Vakajame, a u pojedinim gradovima već su zabilježeni talasi visine 1,3 metra. Do sada je širom Japana evakuisano 1,9 miliona ljudi, navodi BBC.

Lokalni mediji objavili su snimke na kojima se vide ljudi kako se okupljaju po krovovima.