Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POREMEĆAJ U SAOBRAĆAJU

Talasi u Japanu dostigli visinu od 1,3 metra: Evakuisano gotovo dva miliona ljudi

Lokalni mediji objavili su snimke na kojima se vide ljudi kako se okupljaju po krovovima

Opšti haos u Japanu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

30.7.2025

Gotovo dva miliona ljudi je evakuisano nakon što je izdato upozorenje na opasnost od cunamija u Japanu.

Upozorenje je izdato nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Daleki istok Rusije jačine 8,7 stepeni po Rihterovoj skali. Epicentar zemljotresa bio je na ruskom poluostrvu Kamčatki, na dubini od 20 kilometara.

Kako se navodi, na snazi je upozorenje na cunami i talase visine i do tri metra za pacifičku obalu Japana, od Hokaida do Vakajame, a u pojedinim gradovima već su zabilježeni talasi visine 1,3 metra. Do sada je širom Japana evakuisano 1,9 miliona ljudi, navodi BBC.

Lokalni mediji objavili su snimke na kojima se vide ljudi kako se okupljaju po krovovima.

Opasnost od cunamija izazvala je poremećaje u redovnom funkcionisanju željezničkog i avio-saobraćaja na istoku Japana, u priobalnom dijelu, navodi Kyodo.

Nuklearno postrojenje Fukušima, oštećena u udaru cunamija 2011. godine, obustavila je ispuštanje obrađene radioaktivne vode u Tihi okean. Zvaničnici su pozvali stanovništo oblasti ugrožene od cunamija da se evakuišu dok god je proglašena opasnost na snazi.

Premijer Japana Šigeru Išiba (Shigeru Ishiba), navodi Kyodo, rekao je da će preduzeti sve neophodne mere da osigura da stanovništvo bude sigurno i naložio ministarstvima da ublaže posljedice cunamija.

# ZEMLJOTRES
# JAPAN
# CUNAMI
# EVAKUACIJE
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.