Senator Sanders najavio: Tražit ću blokadu prodaje oružja Izraelu zbog masakra i gladi koju izazivaju

- Poreski obveznici SAD-a već su potrošili desetine milijardi dolara na podršku rasističkoj, ekstremističkoj Netanyahuovoj vladi. Dosta je bilo. Ne možemo nastaviti trošiti novac poreskih obveznika na vladu koja je ubila oko 60.000 Palestinaca i ranila više od 143.000, većinom žena, djece i starijih. Ne možemo nastaviti podržavati vladu koja je blokirala humanitarnu pomoć, izazvala masovnu glad i doslovno izgladnjuje narod Gaze - rekao je Sanders.

Nezavisni senator iz Vermonta, Berni Sanders (Bernie) najavio je da će tražiti glasanje o blokiranju prodaje oružja iz SAD Izraelu, zbog, kako je navedeno na njegovoj službenoj stranici, "svakodnevnih masakara civila i gladi koju izazivaju politike vlade Benjamina Netanjahua (Netanyahu)."

U saopštenju njegovog ureda se dalje navodi da su u posljednje dvije sedmice, deseci male djece umrli od gladi.

- Ljekari upozoravaju da će uskoro biti prekasno da se zaustavi val smrti povezanih s glađu u Gazi. Tijela djece doslovno se izjedaju iznutra, organi im otkazuju. Ovo je direktna posljedica Netanjahuove politike - navodi se u saopštenju.

Šestosedmična izraelska blokada i potom zamjena utvrđenog sistema distribucije Ujedinjenih nacija neprovjerenom „Gaza Humanitarnom Fondacijom“ (GHF) pretvorili su centre za pomoć u polja ubijanja civila. U posljednja dva mjeseca, više od 1.000 Palestinaca upucano je dok su pokušavali doći do hrane, uglavnom na GHF lokacijama. Tokom ovih gotovo svakodnevnih masakara, izraelski vojnici su više puta pucali u nenaoružane mase, što su potvrdili i američki izvođači radova, još je rečeno iz Sandersovog ureda.

- Kongres već odavno treba da iskoristi poluge koje imamo, desetine milijardi dolara u oružju i vojnoj pomoći, kako bismo zahtijevali da Izrael okonča ove zločine - dodao je Sanders.

Posebno je, pored Netanjahua, izdvojen i radikalni ministar nacionalne sigurnosti Izraela Itamar Ben-Gvir.

- Puške koje će SAD prodati Izraelu bit će date policijskim snagama koje nadgleda Itamar Ben-Gvir, koji se zalaže za nasilno protjerivanje Palestinaca iz regije, koji je osuđen za podršku terorizmu pred izraelskim sudom i koji je distribuirao oružje nasilnim naseljenicima na Zapadnoj obali. Izraelske sigurnosne snage i ekstremisti među naseljenicima ubili su hiljade Palestinaca i šest Amerikanaca na Zapadnoj obali u posljednjih nekoliko godina, uključujući i ranije ovog mjeseca. Niko nije odgovarao za te smrti - navodi se iz Sandersovog kabineta.

Na kraju saopštenja se još navodi da SAD "ne bi smjele slati još oružja za omogućavanje izraelskih zločina", a posebno "u trenutku kada izraelski vojnici gotovo svakodnevno pucaju na civile koji pokušavaju doći do hrane, kada ekstremistički naseljenici protjeruju Palestince iz njihovih domova na Zapadnoj obali, i kada Gaza svjedoči masovnoj gladi uzrokovanoj politikom izraelske vlade."