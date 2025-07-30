Trampovo hladno distanciranje od Netanjahua: Gaza kao tačka pucanja savezništva

U tekstu objavljenom u Financial Timesu, pod naslovom “Has Gaza tested the limits of Donald Trump’s support for Benjamin Netanyahu?”, analizira se prijelomni trenutak u odnosima između Donalda Trampa (Trumpa) i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamina Netanyahua).

Autor članka tvrdi da Tramp, poznat po čvrstoj i bespogovornoj podršci Netanjahuu tokom svog predsjedničkog mandata, sada prvi put pokazuje ozbiljne znakove distanciranja i to zbog sve ozbiljnije humanitarne katastrofe u Gazi.

Katastrofalna situacija

Tramp je, naime, u nedavnim izjavama priznao postojanje stvarne gladi među civilima u Gazi, što je u suprotnosti s tvrdnjama izraelskih vlasti koje poriču takvo stanje. Otišao je i korak dalje, najavio je otvaranje američkih “centara za hranu” unutar Pojasa Gaze, kao odgovor na ono što je nazvao “katastrofalnom situacijom”, izričito govoreći da “nije prihvatljivo zatvarati oči pred patnjom civila, bez obzira na politiku”.

Za mnoge analitičare, ali i za sam Financial Times, ovo je jasan signal da se Trampova bezuslovna podrška Izraelu lomi pod težinom rata koji je izgubio međunarodnu moralnu legitimnost.

Članak napominje kako je politička dinamika unutar same Republikanske partije promijenjena, dok je “stari gard” i dalje uz Netanjahuovu vladu, mlađi i glasniji dio MAGA baze, kao i libertarijanci, počinju otvoreno dovoditi u pitanje odnos SAD-a prema Izraelu pa čak i optužuju izraelske snage za “genocid nad Palestincima”.

Najveći test

Iako Tramp još uvijek koristi retoriku podrške “izraelskom pravu na samoodbranu”, njegovo pomjeranje fokusa ka humanitarnim aspektima sukoba, govori o pokušaju da zauzme balansiranu poziciju, onu koja neće odbiti tradicionalne glasače, ali koja pokušava umiriti sve glasnije kritike javnosti, medija i opozicije.

Ovaj distancirani ton prema Netanjahuu, kako navodi Financial Times, mogao bi označiti najveći test dosadašnjeg političkog savezništva između njih dvojice. Tramp, koji je tokom mandata premjestio ambasadu SAD-a u Jerusalem i priznao izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni, sada pokazuje spremnost da postavi granice kad je u pitanju humanitarna odgovornost.

Na kraju teksta, FT postavlja ključno pitanje: da li Tramp stvarno revidira svoju vanjskoopolitičku matricu ili se radi o čistom pragmatizmu uoči izbora? Odgovor zasad ostaje otvoren, ali jedno je sigurno da Gaza više nije samo geopolitička kriza, već i test političkih odnosa na najvišem nivou.