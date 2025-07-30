OZBILJNA PRIJETNJA

Prvi val cunamija stigao do Kalifornije: Vlasti u Čileu otkazale nastavu zbog sigurnosti

Zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale pogodio je grad Petropavlovsk na Kamčatki

Obala Čilea. TVN CHILE

Dž. R.

30.7.2025

Kalifornija je počela da bilježi prve valove cunamija sa povišenim nivoom vode u Kresent Sitiju, u sjevernoj Kaliforniji blizu granice sa Oregonom.

Prema podacima Nacionalne meteorološke službe, primjećen je val viši od 30 centimetara, a uskoro se očekuje još valova.

Također, vlasti u Čileu otkazale su nastavu u školama u priobalnim područjima zbog prijetnji od cunamija nakon razornog zemljotresa na Kamčatki.

- Najavljeno je da će nastava biti obustavljena u sredu 30. jula u svim obrazovnim ustanovama u priobalnim područjima od regiona Ariz do Los Lagosa - saopštilo je Ministarstvo prosvjete.

Zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale pogodio je grad Petropavlovsk na Kamčatki, a prema prvim izvještajima ima i povrijeđenih, objavili su ruski mediji. Prvi val cunamija pogodio je Kurilska ostrva, a cunami visine od 3-4 metra udario je u poluostrvo Kamčatka.

