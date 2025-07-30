Prvi val cunamija stigao do Kalifornije: Vlasti u Čileu otkazale nastavu zbog sigurnosti

Kalifornija je počela da bilježi prve valove cunamija sa povišenim nivoom vode u Kresent Sitiju, u sjevernoj Kaliforniji blizu granice sa Oregonom.

Prema podacima Nacionalne meteorološke službe, primjećen je val viši od 30 centimetara, a uskoro se očekuje još valova.

Također, vlasti u Čileu otkazale su nastavu u školama u priobalnim područjima zbog prijetnji od cunamija nakon razornog zemljotresa na Kamčatki.

- Najavljeno je da će nastava biti obustavljena u sredu 30. jula u svim obrazovnim ustanovama u priobalnim područjima od regiona Ariz do Los Lagosa - saopštilo je Ministarstvo prosvjete.

Zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale pogodio je grad Petropavlovsk na Kamčatki, a prema prvim izvještajima ima i povrijeđenih, objavili su ruski mediji. Prvi val cunamija pogodio je Kurilska ostrva, a cunami visine od 3-4 metra udario je u poluostrvo Kamčatka.