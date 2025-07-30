Ovo su najveći cunamiji ikada koji su pogodili države: Bile su hiljade mrtvih

Svjetsku javnost jutros su uzdrmale informacije o cunamiju koji je danas već pogodio Havaje, a koji će, kako se vjeruje stići i do Japana, pa možda i do Ekvadora. Upozorenje za Rusiju, Ameriku i Japan izdato je nakon što je snažan zemljotres jačine 8,7 stepeni po Rihteru pogodio Rusiju. Gotovo dva miliona ljudi jutros je evakuisano iz Japana zbog potencijalne opasnosti. Cunamiji su među najrazornijim prirodnim katastrofama koje čovječanstvo poznaje. Oni nastaju najčešće nakon snažnih podvodnih zemljotresa, vulkanskih erupcija ili klizišta, a ogromne mase vode koje se kreću brzinom i do 800 km/h mogu izbrisati čitava naselja. Donosimo pregled nekih od najsmrtonosnijih i najjačih cunamija u zabilježenoj historiji. Međutim, koji su to cunamiji koji su obilježili historiju? Grčka – Santorini Jedan od njih je svakako onaj u Grčkoj, koji se dogodio veoma davno.

Dogodio se na Santoriniju, oko 1600. godine p.n.e., a vjeruje se da je uzrok erupcija vulkana. Prema informacijama, smatra se da je snažna erupcija vulkana na ostrvu Santorini izazvala cunami koji je pogodio obale Krita i uništio minojsku civilizaciju. Iako nema tačnih brojki, ovaj događaj se često navodi kao inspiracija za mit o Atlantidi. Portugalski cunami – Lisabon Dogodio se 1. novembra 1755., a magnituda zemljotresa procijenjena je na 8.5 – 9.0. Visina talasa je bila čak i do 15 metara. Tada je broj žrtava bio veći od 50.000.

Nakon zemljotresa koji je razorio Lisabon, ogroman cunami pogodio je zapadnu obalu Portugala, Španije i Maroka. Talasi su zahvatili i dijelove Irske i Kariba. Ovaj događaj imao je ogroman utjecaj na evropsku filozofiju, religiju i nauku. Aljaska, SAD Cunami se desio 9. jula 1958., zaliv Lituja (Lituya), kada je stradalo pet osoba. Klizište je bilo izazvano zemljotresom, a visina talasa je bila čak 524 metra.

Iako nije bio smrtonosan kao drugi, ovaj cunami ušao je u historiju zbog svoje ekstremne visine. Nastao je kada se ogroman komad stijene srušio u fjord Lituja Bej (Lituya Bay) u Aljasci, podižući vodu do nevjerovatnih 524 metra iznad morske razine. Uništena je šuma na cijeloj padini, a više brodova je potopljeno. Čile Zemljotres jačine 9,5 stepeni po Rihteru dogodio se u Čileu 22. maja 1960. godine, a on je najjači ikada zabilježen. Visina talasa je bila do 25 metara, a stradalo je više od 1.600 ljudi.

Nakon najjačeg potresa u historiji, cunami je pogodio Čile i potom prešao Tihi okean, izazvavši štete u Havajima, Japanu, na Filipinima i Novom Zelandu. Ovaj događaj pokazao je kako jedan potres može imati globalne posljedice. Indonezija Snažan zemljotres magnitude 9.1 – 9.3, dogodio se 26. decembra 2004. godine, a visina talasa tada je bila do 30 metara. Poginulo je više od 230.00 ljudi.



Jedan od najsmrtonosnijih cunamija u historiji nastao je nakon razornog zemljotresa u Indijskom okeanu kod obale Sumatre. Talasi su pogodili obale 14 zemalja, uključujući Indoneziju, Tajland, Šri Lanku, Indiju i čak istočnu obalu Afrike. Cunami je iza sebe ostavio razorene gradove i nezamislive ljudske tragedije. Japan, Fukušima Oko 20.000 mrtvih ili nestalih bilo je kada se desio zemljotres jačine 9 stepeni po Rihteru 11. marta 2011. godine. Visina tala je bila di 40 metara. Cunami koji je uslijedio nakon snažnog potresa pogodio je sjeveroistočnu obalu Japana. Osim što je sravnio sa zemljom hiljade domova, izazvao je i nuklearnu katastrofu u elektrani Fukušima Daiči. Bila je to najgora nuklearna nesreća još od Černobila.

