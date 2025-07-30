Izraelski ambasador u Njemačkoj zgrozio javnost izjavom: "Jedini koji gladuju u Gazi su izraelski taoci"

- Jedini koji gladuju u Gazi su izraelski taoci - napisao je Prosor na što je izazvao i niz negativnih reakcija.

On je na Instagramu objavio story s natpisom koji se odnosi na izraelske taoce u Gazi.

Ciljano izgladnjivanje stanovništva Gaze postalo je jasno cijelom svijetu nakon brojnih snimaka, fotografija i prijavljenih smrti, međutim zvaničnici Izraela ne odustaju od gnusnih izjava, a posljednju je uputio ambasador Izraela u Njemačkoj, Ron Prosor.

Ovaj izraelski diplomata i ranije je objavljivao niz spornih komentara, ali i kritika koje su upućene na račun evropskih zemalja koje su pružile podršku Gazi.

Također, on je izrazio nezadovoljstvo i zbog najave iz Evropske unije kako bi se Izraelu mogla uskratiti sredstva koja se odnose i na naučne fondove.

- Ograničeni horizont umjesto 'Horizonta Evrope': Kritičari Izraela žele isključiti izraelske startupe iz programa finansiranja EU. Program se bavi biotehnologijom, digitalizacijom i vještačkom inteligencijom - ukratko, velikim pitanjima s kojima se čovječanstvo suočava. Izrael je u program uložio 1,7 milijardi eura. Stavljanje ove saradnje na čekanje bio bi pucanj u nogu. Saradnja koja koristi svima nama riskira se za simboličku politiku. Nauka ne smije postati pijun antiizraelskog pokreta - poručio je ambasador.

Podsjetimo, stručnjaci iz Ujedinjenih nacija optužili su Izrael za namjerno "uskraćivanje pristupa sigurnoj pitkoj vodi Palestincima u Gazi", rekavši da je "korištenje žeđi kao oružja za ubijanje Palestinaca" prekršilo međunarodno pravo.

- Izraelska blokada i uništavanje civilne infrastrukture ostavilo je većinu od dva miliona stanovnika Gaze raseljenima i bez pristupa minimalnoj vitalnoj količini pitke vode - rekli su stručnjaci UN-a u izjavi.

Dodaju da je taj potez "doveo do smrti i raširenih bolesti uzrokovanih onečišćenjem vode te nedostatkom sanitacije i higijene".